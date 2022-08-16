За версією IMDb: 50 документальних фільмів, які варто глянути, щоб зрозуміти Україну

16 серпня 2022 , 15:05
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Джерело:

IMDb

Найбільший у світі сайт про кінематограф створив список із 50 документальних фільмів про Україну. Їх варто переглянути й іноземцям, щоб більше дізнатися про Україну.

Найперший у списку – серіал про війну росії проти України "Україна в огні 2". Співавтор проєкту в інтерв’ю 24 каналу зазначав, що зараз "ми маємо кінематографічну революцію – епоху, коли очевидець може фіксувати події, миттєво оприлюднювати їх, стаючи співтворцем кіно".

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50 документальних фільмів про Україну за версією IMDb

Варто зазначити, що до списку увійшли новітні фільми та серіали, а також створенні у 1900-х роках. Фільми у списку розташовані за рейтингом.   

  1. "Україна в огні 2" (2022 рік –);
  2. "Людина з кіноапаратом" (1929 рік);
  3. "Ентузіазм. Симфонія Донбасу" (1930 рік);
  4. "Битва за нашу Радянську Україну" (1943 рік);
  5. "Сонячне плем’я" (1944 рік);
  6. "Зима у вогні" (2015 рік);
  7. "Біосфера! Час усвідомлення" (1974 рік);
  8. "Сім кроків за обрій" (1968 рік);
  9. "Добровольці Божої чоти" (2015 рік);
  10. "Серце мами Гонгадзе" (2017 рік);
  11. "Сильні духом" (2018 рік);
  12. "Найближчі до Бога" (2016 рік);
  13. "Крим, як це було" (2016 рік);
  14. "Жива ватра" (2015 рік);
  15. "Явних проявів немає" (2018 рік);
  16. "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" (2017 рік);
  17. "Міф (II)" (2018 рік);
  18. "Вердикт 19" (2019 рік);
  19. "Невидимий батальйон" (2017 рік);
  20. "Земля блакитна, ніби апельсин" (2020 рік);
  21. "Зошит війни" (2020 рік);
  22. "Бєс" (2020 рік);
  23. "Срібна Земля. Хроніка Карпатської України" (1919 – 1939 роки);
  24. "Портрет на тлі гір" (2019 рік);
  25. "Многая літа. Стойко" (2020 рік);
  26. "Присмерк" (2014 рік);
  27. "Вторгнення на Байконур" (2020 рік);
  28. "Майдан" (2014 рік);
  29. "Чорнобиль — Хроніка важких тижнів" (1987 рік);
  30. "Сильніше, ніж зброя" (2014 рік);
  31. "Маріуполіс" (2016 рік);
  32. "Домашні ігри" (2018 рік);
  33. "Пенальті правосуддя" (2013 рік);
  34. "Будинок "Слово" (2017 рік);
  35. "Дибук. Історія мандрівних душ" (2015 рік);
  36. "Назви своє ім'я" (2006 рік);
  37. "Живі" (2009 рік);
  38. "Сходи Якова" (2014 рік);
  39. ЮКІ (2020 рік);
  40. Auk nr 8 (2010 рік);
  41. "Сери та сеньйори" (2013 рік);
  42. "Красна Маланка" (2013 рік);
  43. Ukraïner. The Movie (2019 рік);
  44. "Голлівуд над Дніпром. Сни з Атлантиди" (2014 рік);
  45. "Подорожні" (2005 рік);
  46. "Українські шерифи" (2015 рік);
  47. "Довженко. Український Гомер кіно" (2013 рік);
  48. "1944. Депортація" (2019 рік);
  49. "Кінематографіст" (2017 рік). 

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Автор: Наталія Гулій