За версією IMDb: 50 документальних фільмів, які варто глянути, щоб зрозуміти Україну
Джерело:IMDb
Найбільший у світі сайт про кінематограф створив список із 50 документальних фільмів про Україну. Їх варто переглянути й іноземцям, щоб більше дізнатися про Україну.
Найперший у списку – серіал про війну росії проти України "Україна в огні 2". Співавтор проєкту в інтерв’ю 24 каналу зазначав, що зараз "ми маємо кінематографічну революцію – епоху, коли очевидець може фіксувати події, миттєво оприлюднювати їх, стаючи співтворцем кіно".
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50 документальних фільмів про Україну за версією IMDb
Варто зазначити, що до списку увійшли новітні фільми та серіали, а також створенні у 1900-х роках. Фільми у списку розташовані за рейтингом.
- "Україна в огні 2" (2022 рік –);
- "Людина з кіноапаратом" (1929 рік);
- "Ентузіазм. Симфонія Донбасу" (1930 рік);
- "Битва за нашу Радянську Україну" (1943 рік);
- "Сонячне плем’я" (1944 рік);
- "Зима у вогні" (2015 рік);
- "Біосфера! Час усвідомлення" (1974 рік);
- "Сім кроків за обрій" (1968 рік);
- "Добровольці Божої чоти" (2015 рік);
- "Серце мами Гонгадзе" (2017 рік);
- "Сильні духом" (2018 рік);
- "Найближчі до Бога" (2016 рік);
- "Крим, як це було" (2016 рік);
- "Жива ватра" (2015 рік);
- "Явних проявів немає" (2018 рік);
- "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" (2017 рік);
- "Міф (II)" (2018 рік);
- "Вердикт 19" (2019 рік);
- "Невидимий батальйон" (2017 рік);
- "Земля блакитна, ніби апельсин" (2020 рік);
- "Зошит війни" (2020 рік);
- "Бєс" (2020 рік);
- "Срібна Земля. Хроніка Карпатської України" (1919 – 1939 роки);
- "Портрет на тлі гір" (2019 рік);
- "Многая літа. Стойко" (2020 рік);
- "Присмерк" (2014 рік);
- "Вторгнення на Байконур" (2020 рік);
- "Майдан" (2014 рік);
- "Чорнобиль — Хроніка важких тижнів" (1987 рік);
- "Сильніше, ніж зброя" (2014 рік);
- "Маріуполіс" (2016 рік);
- "Домашні ігри" (2018 рік);
- "Пенальті правосуддя" (2013 рік);
- "Будинок "Слово" (2017 рік);
- "Дибук. Історія мандрівних душ" (2015 рік);
- "Назви своє ім'я" (2006 рік);
- "Живі" (2009 рік);
- "Сходи Якова" (2014 рік);
- ЮКІ (2020 рік);
- Auk nr 8 (2010 рік);
- "Сери та сеньйори" (2013 рік);
- "Красна Маланка" (2013 рік);
- Ukraïner. The Movie (2019 рік);
- "Голлівуд над Дніпром. Сни з Атлантиди" (2014 рік);
- "Подорожні" (2005 рік);
- "Українські шерифи" (2015 рік);
- "Довженко. Український Гомер кіно" (2013 рік);
- "1944. Депортація" (2019 рік);
- "Кінематографіст" (2017 рік).
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