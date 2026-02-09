Їх має побачити кожен: 10 фільмів про війну в Україні, які стали свідченням історії

Документальне кіно про війну в Україні перестало бути нішевим жанром – сьогодні його показують у Каннах, на Sundance та Berlinale. Ці стрічки стають історичними свідченнями й голосом тих, хто опинився всередині катастрофи.

Якщо вам важливо не відводити погляд і зрозуміти реальність глибше – вмикайте ці документальні фільми про війну в Україні з добірки 24 Каналу. Переглянути ці та інші фільми можна на медіасервісі MEGOGO.

Дивіться також З яким популярним фільмом порівнюють еротичний трилер "Всі відтінки спокуси"

Які документальні фільми про війну в Україні має побачити кожен?

"Херсон: Сафарі на людей" (2023)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

Документальний фільм про життя Херсона під постійними обстрілами після деокупації. Камера фіксує будні цивільних, які щодня стають мішенню для російських військових. Це жорстке свідчення війни без коментарів і прикрас.

"Херсон: Сафарі на людей": дивіться онлайн фільм

"Ми, наші улюбленці та війна" (2024)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Історії людей, які рятували тварин під час бойових дій і евакуацій. Фільм показує війну через турботу, відповідальність і рішення, які часто важчі за страх. Несподівано тепле, але дуже правдиве кіно.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Один із найвідоміших документальних фільмів про війну в Україні на реальних подіях. Хроніка перших тижнів блокади Маріуполя, знята журналістами, які залишалися в місті. Фільм став світовим свідченням воєнних злочинів.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підйомна сила" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Документальна історія про українських військових і волонтерів, які щодня знаходять сили рухатися далі. Фільм фокусується не на боях, а на людській витривалості й підтримці одне одного.

"Підйомна сила": дивіться онлайн трейлер фільму

"Да Вінчі" (2024)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Фільм про Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі — символ нового українського війська. Стрічка поєднує особисту історію та хроніку війни, не перетворюючи героя на міф.

"Да Вінчі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Куба & Аляска" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Портрет двох військових із різним минулим і спільною реальністю війни. Камерний документальний фільм про дружбу, втрати та повернення з фронту.

"Куба & Аляска": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реал" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Документальний фільм про життя українських військових поза боєм. Камера фіксує паузи між завданнями, розмови та мовчання – те, що зазвичай залишається за кадром новин.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг до життя" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Фільм про евакуаційні рейси, які рятували тисячі людей. Історії про вибір, страх і надію в одному вагоні. Ще один доказ, що фільми про війну в Україні – це передусім про людей.

"Потяг до життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Порцелянова війна" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Війна очима художників, які залишилися в Харкові. Контраст між крихким мистецтвом і жорсткою реальністю робить цей фільм особливо болючим.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ти чуєш мене, друже?" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Документальна розмова між тими, хто на фронті, і тими, хто чекає вдома. Фільм про звʼязок, який тримає навіть під час війни.

"Ти чуєш мене, друже?": дивіться онлайн фільм

Обирайте стрічку для перегляду та зануртесь в справжню історію України.