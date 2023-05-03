Що подивитися на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів серед українців
3 травня 2023, 17:22Читать новость на русском
"Лютер: Сонце на спаді" та "Загадкове вбивство 2" не залишає рейтингових списків Netflix. Які ще проєкти найбільше переглядають українці на стрімінгу – читайте далі.
За період від 24 по 30 квітня 2023 року в Україні найбільше дивилися романтичну комедію "Маршрут до кохання", а найпопулярнішим серіалом став 2 сезон "Провулка Світлячків".
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Що подивитися на Netflix – список найпопулярніших фільмів та серіалів
Фільми
- "Маршрут до кохання", 2023 рік
- "Гірко, гірко", 2023 рік
- "Смерть семи королів", 2023 рік
- "Загадкове вбивство 2", 2023 рік
- "Чак і Ларрі: Запальні молодята", 2007 рік
- "Лютер: Сонце на спаді", 2023 рік
- "Червоне повідомлення", 2019 рік
- "Назад у хащі", 2021 рік
- "Загадкове вбивство", 2019 рік
- "Без прикриття", 2023 рік
Серіали
- "Провулок Світлячків", 2 сезон;
- "Сварка", 1 сезон;
- "Ласун", 2 сезон;
- "Дипломатка", 1 сезон;
- "Провулок Світлячків", 1 сезон;
- "Спіймати Кайдаша", 1 сезон;
- "Ласун", 1 сезон;
- "Козаки. Абсолютно брехлива історія", 1 сезон;
- "Одержимість", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон.