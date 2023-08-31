25 цікавих фільмів та серіалів, які вийдуть у вересні на Netflix

31 серпня 2023, 15:18
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Завершується літо, і Netflix готується дивувати глядачів неймовірними проєктами у вересні. Цього місяця на платформі з'явиться низка захопливих фільмів та серіалів, які зроблять осінні вечори ще атмосфернішими.

У списку прем'єр ви знайдете довгоочікуваний четвертий сезон серіалу "Сексуальна освіта" та романтичний фільм "Кохання з першого погляду". Не забудьте зафіксувати дати виходу і насолодитися приємним переглядом!

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Прем'єри вересня на Netflix

Усі фільми та серіали матимуть український переклад: дубляж або субтитри.

Фільми

  • "Щасливий кінець", 1 вересня
  • "На п'ятдесят відтінків темніше", 4 вересня
  • "П'ятдесят відтінків свободи", 4 вересня 
  • "Фристайл", 13 вересня
  • "Еренгард: Мистецтво зваблення", 14 вересня 
  • "Був колись давним-давно злочин", 114 вересня
  • "Талановитий містер Ріплі", 14 вересня 
  • "Бійцівський клуб", 14 вересня 
  • "Євротур", 14 вересня 
  • "Поцілунок на щастя", 14 вересня 
  • "Час", 14 вересня
  • "Кохання з першого погляду", 15 вересня
  • "Граф", 15 вересня

Серіали

  • "Розчарування", 5 сезон, 1 вересня
  • "Ганьба", 6 вересня
  • "Любе дитя", 7 вересня
  • "Вірджин-Ривер", 5 сезон, частина 1, 7 вересня
  • "Ватажок", 3 сезон, 7 вересня
  • "Тебе кличе час", 8 вересня
  • "Тіло у вогні", 8 вересня 
  • "Тапі", 13 вересня
  • "Кепська освіта", 15 вересня
  • "Нестерпне літо Саммер", 2 сезон, 15 вересня
  • "Кілер з ножицями", 4 сезон, 21 вересня
  • "Статеве виховання", 4 сезон, 21 вересня 

До слова, минулого місяця на Netflix вийшли американсько-французький бойовик 2014 року "Повітряний маршал" та 2 сезон британського романтичного телесеріалу для підлітків "Коли завмирає серце". 

Автор: Наталія Гулій