Андре Тан порадив фільми і серіали про моду, які надихають

Популярний український дизайнер Андре Тан назвав улюблені фільми і серіали про моду. Тож якщо у час карантину ви шукаєте джерела натхнення, проведіть вечір зі стрічкою про фешн.

Наразі в Італії тривають зйомки драми "Будинок Гуччі", де буде розказано про життя і смерть одного з найталановитіших дизайнерів Мауріціо Гуччі. У драмі знімуться Леді Гага і Адам Драйвер, що вже викликає захват у прихильників кіно. А поки стрічка ще перебуває на стадії створення, Андре Тан поділився власною добіркою фільмів і серіалів, які розкриють секрети роботи знаменитих дизайнерів та фешн-журналів.

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Найкращі фільми і серіали про моду

"Валентино: Останній імператор"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,2

Дизайнери не полюбляють впускати сторонніх у свою майстерню та відкривати секрети, як створюються їхні легендарні колекції. Однак Валентино Гаравані зробив безпрецедентний виняток і дозволив створити документальний фільм про свою роботу. Глядачі зможуть зазирнути за лаштунки високої моди, підглянути за модельєром і дізнатись, яким він є у буденному житті.

Фільм присвячений королю, вірніше імператору високої моди – Валентино. Чому імператор? Коли мова йде про розкішний виріб, сплетення з найтонших ниток витонченої простоти, люди кажуть: "Як у Валентино". Над картиною працювали більше 2 років!

– наголосив Андре Тан.

"Валентино: Останній імператор": дивіться трейлер

"Вересневий номер"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,1

Світ моди створюється не тільки на подіумах, але й в іменитих глянцях. Особливим у році є вересневий номер, до якого редактори можуть місяцями готуватись, прискіпливо наповнюючи кожну сторінку випуску. І не все ідеально за лаштунками, як ми собі можемо уявляти. Тому у документальному фільмі "Вересневий номер" розкрили всі деталі підготовки до випуску Vogue. Головною героїнею стрічки виступила неперевершена Анна Вінтур, якою захоплюється весь світ.

У кожній релігії є своя Біблія. Мода – не виняток. Чудовий документальний фільм про створення головного випуску Vogue в році. Фільм – справжній пропуск за лаштунками моди,

– прокоментував Андре Тан.

"Вересневий номер": дивіться трейлер

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"Із дня в день"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,8

Якщо ж ви хотіли б побачити, що відбувалось за кулісами знаменитих показів Карла Лагерфельда, то знімальна група Netflix допомогла це зробити. Упродовж тижня режисер з оператором знімали все, що відбувається з дизайнером перед фешн-шоу.

Документальний серіал Netflix про залаштунки кутюрного показу Карла Лагерфельда у 2018 році. Цілих 7 днів знімальна команда ходила по п'ятах легенди. Не рекомендую починати дивитися ввечері... Бо зможете зупинитися тільки зі сходом сонця, – анонсував Андре Тан.

"Із дня в день": дивіться трейлер

"Діор і я"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 7,3

Рекомендує Андре Тан переглянути і фільм "Діор і я". Стрічка розкаже про найважчий рік в історії бренду, коли всього за кілька тижнів в екстреному режимі готували нову колекцію одягу.

"Фільм про те, як підготувати колекцію за 8 тижнів. На екрані ви не побачите особисте життя героїв або щось, крім того, як працівники ательє працюють, мов раби. Найбільше у фільмі мені сподобалися інтерв'ю зі швачками. Я вже мовчу про естетичне задоволення при перегляді!" – заінтригував дизайнер.

"Діор і я": дивіться трейлер

"Високий вінтаж у Лос-Анджелесі"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 8,9

Чи можна розбагатіти, маючи крамничку вінтажного одягу? У серіалі "Високий вінтаж у Лос-Анджелесі" глядачі знайдуть відповідь на це питання.

"Це не зовсім повноцінне кіно, а цикл передач про вінтажний магазин і його власницю Діорис. Хто з селебріті регулярно купує вінтаж? Що таке "чаша Граалю" у вінтажному бізнесі? Все дізнаєтеся при перегляді", – зазначив Андре Тан.

"Високий вінтаж у Лос-Анджелесі": дивіться відео

Та якщо ви більше полюбляєте художні фільми і серіали, пропонуємо переглянути: