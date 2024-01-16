Від детективів до мелодрам: 4 фільми та серіали для вечірнього перегляду

Увечері хочеться розслабитися від насиченого робочого дня, відпочити за переглядом чогось приємного. Оля Цибульська поділилася улюбленими фільмами та серіалами, які можна подивитися вже сьогодні.

Це стрічки різних жанрів, тож кожен знайде те, що до смаку.

Цікаво Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

Фільми та серіали, які рекомендує подивитися Оля Цибульська

Серіал "Люпен"

Ця драма, що складається з трьох сезонів, заполонила серця мільйонів глядачів. Натхненний пригодами Арсена Люпена, благородний грабіжник Ассан Діоп вирішує помститися за свого батька, життя якого безкарно зруйнувала одна заможна родина.

Я вірю, що кмітливість і винахідливість – дуже круті інструменти. Вони допомагають зорієнтуватись у будь-якій ситуації. Особливо, коли ти борешся за справедливість і зі своїми дитячими травмами заради любові,

– зазначила Цибульська.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фільм "Люсі"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Наступним дивіться бойовик зі Скарлет Йоганссон у головній ролі. Вона зіграла молоду американку, яка проти своєї волі стає наркокур'єркою в Тайвані. Інноваційні наркотики потрапляють в організм – і в неї з'являються надприродні здібності.

Науково-фантастичний екшн від генія Люка Бессона. Фільм, після якого ти усвідомиш, що маєш безмежний ресурс і можливості, та не користуєшся ними взагалі. Супер "пендель", щоб почати жити прямо зараз. Свідомо і на максимум,

– наголосила артистка.

"Люсі": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Вікі Крістіна Барселона"

Розбавимо добірку мелодрамою, яка перенесе нас у спекотну Іспанію – край любові, пристрасті та реалізації найпотаємніших бажань. Туди вирушають дві американки, яким остогидло життя в мегаполісі та хочеться змін. Саме в Іспанії відбувається зустріч, яка кардинально змінює життя дівчат.

Моя любов з Хав'єром Бардемом почалася з цього фільму. Кохання і пригоди – це те, чого хоче кожна людина, але мало хто наважується. Бо бути щасливим – для кожного своє. І ти можеш не знати, що мріяла опинитись з незнайомцем і подругою десь в Ав'єдо,

– прокоментувала Оля.

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Люксембург, Люксембург"

На десерт залишили одну з найочікуваніших українських стрічок 2023 року – шедевр від Антоніо Лукіча. Це комедія про двох братів-близнюків, які дізнаються, що їхній батько, який не жив із ними, помирає в далекому Люксембурзі. Вони відправляються туди, щоб востаннє побачити старого.

Поєднувати сміх і сльози вдається тільки геніям. З тим, що це якісний український фільм, погоджуюсь не тільки я, а й світові платформи та кінокритики. Зробіть собі wow,

– закликала народна улюблениця.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму