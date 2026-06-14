Не лише "Поза кампусом": фільми та серіали, які завірусилися в тіктоці

Про деякі фільми та серіали глядачі дізнаються з тіктоку, адже люди публікують туди вирізки з них. Так, ці проєкти миттєво стають популярними.

У матеріалі 24 Каналу читайте про кілька фільмів та серіалів, які завірусилися в тіктоці. Радимо подивитися їх, якщо досі цього не зробили.

Теж цікаво 7 високорейтингових фільмів, від яких не зможете відірватись ні на хвилину

Які фільми та серіали стали вірусними в тіктоці?

"Поза кампусом"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Новий романтичний серіал від Amazon Prime Video, заснований на серії книг канадської письменниці Елль Кеннеді. У першому сезоні розповідається про історію кохання між студенткою Ганною та капітаном хокейної команди Гарретом.

Ганна закохана в соліста рок-гурту Джастіна та хоче привернути його увагу. Так, вони з Гарретом укладають угоду: вона допомагає йому з навчанням, а хокеїст має змусити хлопця ревнувати.

Проте з часом у головних героїв виникають почуття одне до одного.

"Поза кампусом": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Моя провина: Лондон"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Ноа переїжджає з Флориди до Лондона разом з мамою Еллою до її нового обранця Вільяма. Дівчина знайомиться зі своїм зведеним братом Ніком, і між ними виникає пристрасть.

Ноа проводить літо разом з новими друзями й Ніком. Проте закохані змушені приховувати стосунки від батьків. Також дівчині доведеться зіткнутися зі своїм неприємним минулим.

"Моя провина: Лондон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Макстон-Холл – світ між нами"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Рубі Белл народилася в скромній сім'ї, тож не звикла до розкоші. Дівчина отримує стипендію в престижному коледжі "Макстон-Холл", де навчаються багаті однолітки. Проте головна героїня намагається не відволікатися, адже мріє вступити до Оксфордського університету.

Одного разу Рубі все ж потрапляє в скандал. Вона дізнається сімейну таємницю свого однокласника Джеймса Бофорта, тож він намагається змусити дівчину мовчати. Неочікувано між ними спалахують почуття.

"Макстон-Холл – світ між нами": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Майкл"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Це історія про короля попмузики Майкла Джексона, роль якого у фільмі зіграв його племінник – Джаафар Джексон. У стрічці показаний шлях співака до слави, зокрема те, як його кар'єра розпочиналася в гурті Jackson 5, де хлопець виступав разом з братами.

"Майкл": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ж ви шукаєте, які детективи подивитися в неділю, то зберігайте нашу добірку.