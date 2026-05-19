4 фільми, які доведуть до сліз будь-кого

Фільми допомагають вивільнити емоції, коли їх назбиралося занадто багато. Можна залишитися наодинці, увімкнути щось сумне та добряче поплакати, щоб стало легше.

24 Канал склав добірку сумних фільмів. Обирайте, що дивитися, коли хочеться плакати.

Які фільми подивитися, коли хочеться плакати?

"Хатіко: Вірний друг" (2009)

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Фільм знятий на основі реальної події, що сталася в Японії. Це історія про справжню дружбу між професором та собакою Хатіко, яка розпочалася, коли чоловік підібрав його на вулиці.

Навіть після смерті Паркера Хатіко приходив на вокзал, щоб зустріти друга.

"До зустрічі з тобою" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Життя успішного банкіра та спортсмена Вільяма Трейнора змінилося після нещасного випадку. Чоловіка паралізувало й тепер він змушений пересуватися на кріслі колісному. Крім того, він втратив бажання жити.

Луїза Кларк влаштовується до Вільяма доглядальницею. Спершу чоловік не дуже довіряє їй, проте згодом дівчині вдається повернути йому любов до життя.

"Якби Біл-стріт могла заговорити" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

На початку 1970-х років Тіш згадує пристрасть, повагу та довіру, які панували між нею та її нареченим-художником Фонні. Головні герої мріють про спільне майбутнє, але їхні плани руйнуються після однієї події: чоловіка звинувачують у злочині, якого він не скоював, та заарештовують.

"Щоденник Роуз" (2016)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Розанна Макнолті довго перебуває в психіатричній лікарні й вже навіть ніхто не пам'ятає, як вона туди потрапила. Доктор Гонт хоче розібратися в діагнозі дівчині та якось знаходить її щоденник.

Раніше Розанна мешкала в маленькому ірландському місті, де панували суворі католицькі правила. Дівчина познайомилась з британським льотчиком і знайшли своє щастя, але її ворогом став місцевий священник. Чи довше доктор Гон спілкується з пацієнткою, тим ближчим він стає до неочікуваного відкриття.

