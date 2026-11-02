У цих фільмах ви точно не будете на боці головних героїв

Не кожен головний герой заслуговує на симпатію. Деякі настільки жадібні, лицемірні й безпринципні, що єдине бажання – побачити, як вони нарешті отримають по заслугах. Утім, відірватися від їхніх пригод чомусь неможливо.

24 Канал зібрав п'ять фільмів, у яких моральні принципи – рідкісний товар, а головні персонажі змагаються за звання найогиднішої людини на екрані.

"Аферистка", 2020

Жанр: кримінальний трилер, чорна комедія

IMDb: 6,4

Марла Грейсон заробляє на життя тим, що стає законною опікункою заможних літніх людей, а потім привласнює їхні статки. Усе працює бездоганно, поки чергова жертва не виявляється пов'язаною з кримінальним світом. Тепер двом хижакам доведеться з'ясувати, хто з них безпринципніший.

Що кажуть критики: 79% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять жорстку сатиру на капіталізм і переконливо огидну героїню Розамунд Пайк.

"Аферистка": дивитись трейлер

"Трикутник смутку", 2022

Жанр: сатирична комедія, драма

IMDb: 7,2

Пара моделей вирушає в розкішний круїз разом із мільйонерами, інфлюенсерами та іншими людьми, переконаними у власній винятковості. Але коли подорож перетворюється на катастрофу, гроші раптом втрачають значення. А ось людська дурість, егоїзм і жадібність нікуди не зникають.

Що кажуть критики: 72% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики відзначають їдку сатиру Рубена Естлунда на багатіїв і соціальну нерівність, хоча деяким гумор видався надто прямолінійним.



"Трикутник смутку": дивитись трейлер

"Вовк з Уолл-стріт", 2013

Жанр: кримінальна комедія, біографічна драма

IMDb: 8,2

Джордан Белфорт перетворюється зі звичайного біржового брокера на мільйонера, який заробляє на фінансових махінаціях. Разом із колегами він купається в грошах, наркотиках і розкоші, абсолютно не переймаючись долями ошуканих людей. Совість тут явно не пройшла співбесіду.

Що кажуть критики: 79% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі захоплюються енергійною режисурою Мартіна Скорсезе та грою Леонардо Ді Капріо, хоча стрічку також критикували за можливу романтизацію шахрайства.



"Вовк з Уолл-стріт": дивитись трейлер

"Тіла, тіла, тіла", 2022

Жанр: комедійний горор, детектив

IMDb: 6,1

Компанія заможних молодих людей збирається на вечірку у віддаленому маєтку. Звичайна гра у вбивцю несподівано перетворюється на справжній кошмар. Друзі починають підозрювати одне одного, а разом зі страхом назовні вилазять брехня, заздрість і старі образи. З такими друзями навіть маніяк здається не найбільшою проблемою.

Що кажуть критики: 85% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes.. Стрічку хвалять за гостру сатиру на покоління соцмереж, чорний гумор і непередбачуваний детективний сюжет.



"Тіла, тіла, тіла": дивитись трейлер

А також не пропустіть цю добірку фільмів без щасливо фіналу. Те, що інколи треба, щоб відчути реальність.