5 романтичних комедій для атмосферного вечора в парі

Після насиченого робочого тижня стараємося більше часу приділити коханим. Ідеальним варіантом відпочинку є перегляд фільму, який не лише розслабить, а й додасть у ваші стосунки романтики.

Саме для цього 24 Канал підготував добірку романтичних комедій, які стануть чудовим завершенням цих зимових вихідних.

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"Незабутнє Різдво"

Рік: 2022

Режисер: Джанін Даміан

Сієра Бельмонт – донька власника гірськолижного курорту. Вона звикла до розкішного життя, є трохи розбещеною, тож напередодні Різдва доля підготувала їй ще те випробування. Через нещасний випадок Сієра втрачає пам'ять та потрапляє під опіку власника маленького готелю та його доньки. Ця маленька і справді незабутня пригода допоможе кожному знову повірити у диво.

"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє прекрасне нещастя"

Рік: 2023

Режисер: Роджер Камбл

У кожного із нас є свої таємниці. Еббі Абернаті не стала винятком. Щоб приховати секрет, який зберігає роками, дівчина наважується на кардинальні зміни. Вступивши до університету, Еббі з головою пірнає у навчання та намагається жити далі, однак одного разу наважується на азартне парі. Чи зможе вона приборкати таємницю минулого, що наздоганяє її?

"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нестримне весілля"

Рік: 2023

Режисер: Джейсон Мур

День весілля – один із найвідповідальніших днів у житті кожної пари, однак не завжди все відбувається за планом. Саме про це одна з найочікуваніших стрічок 2023 року з Дженніфер Лопес та Джошем Дюамелем у головних ролях.

Наречені святкують весілля на тропічному острові, куди несподівано приїжджають їхні родини та друзі. Дарсі й Топ прагнуть втекти з власного свята, але саме тоді, коли через сутички все може зруйнуватися, весілля зривають пірати. У заручники потрапляють всі, окрім зниклої пари.

"Нестримне весілля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя провина"

Рік: 2023

Режисер: Домінго Гонсалес

Ноа – поціновувачка класичної літератури, яка полюбляє командні види спорту. Нік – серфер і любитель гучних вечірок. Здавалося б, ці двоє зовсім різні, однак є дещо, що об'єднує: вони є зведеними братом і сестрою, обожнюють гонки, а в серцях зароджується кохання.

"Моя провина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люблю тебе ненавидіти"

Рік: 2024

Режисер: Вілл Глак

24 січня у кінотеатрах вийде одна з найочікуваніших романтичних комедій року – "Люблю тебе ненавидіти". Це історія про Бена та Бі, які не бачилися ще з коледжу, але возз'єднуються на весіллі спільних друзів. З кожною зустріччю почуття ненависті між ними зростало. Чи зможуть тепер щирі почуття перебороти ворожість?

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму

Автор: Софія Єлейко