10 забутих фільмів 90-х, які варто подивитися
- Кіноман Дмитро Остапчук поділився списком фільмів 90-х, які варто переглянути.
- Серед рекомендованих стрічок: "Великий Лебовскі", "Ідеальний світ", "Афера Томаса Крауна", "Час убивати" та "Перемовник".
Часто, дивлячись фільми сучасного виробництва, виникають думки, що колись було краще. Інколи це відчуття ностальгії не покидає й згадуємо ті фільми, які колись обожнювали.
Однак якщо ви не фанат фільмів 1990-х, то кіноман Дмитро Остапчук на своїх сторінці в Threads поділився цілим списком стрічок, які варто побачити хоча б раз.
Які фільми з 1990-х варто подивитися?
"Краще не буває"
Рейтинг IMDb: 7.7
У центрі сюжету – письменник Мелвін Адал, який буквально ненавидить всіх навколо. Через дивну поведінку він самотній, але одного разу чоловіку доводиться доглядати собаку, в якої він вчиться доброті та відданості. Так Мелвін пізнає глибинний світ людських почуттів.
"Великий тато"
Рейтинг IMDb: 6.5
Цей фільм розповідає про безвідповідального чоловіка, якого зіграв Адам Сендлер, що неочікувано бере на себе відповідальність доглядати за маленьким хлопчиком. Він робить це для того, щоб довести свою зрілість, але в процесі сам дорослішає.
"Поїздка в Америку"
Рейтинг IMDb: 7.1
Ця культова комедія розповідає про африканського принца, який інкогніто вирушає в Америку, щоб знайти там жінку, яка покохає його не за багатство, а за те, яким він є.
"Великий Лебовскі"
Рейтинг IMDb: 8.1
Ще одна високорейтингова комедія, події якої відбуваються в Лос-Анджелесі на початку 1990-х років. Там ледачий чоловік на прізвисько Чувак через плутанину з багатим тезкою потрапляє в абсолютно абсурдну кримінальну історію.
"Ідеальний світ"
Рейтинг IMDb: 7.5
Сюжет розгортається навколо історії життя Робета Хейнса – втікача-злочинця, який бере в заручники хлопчика Філіпа. Тепер Робет разом із хлопчиком ховається від правоохоронців, однак між ними поступово виникає сильний емоційний зв'язок.
"Афера Томаса Крауна"
Рейтинг IMDb: 6.9
Цей фільм розповідає про харизматичного мільйонера, який заради азарту викрадає картину й вступає в небезпечну гру з розумною слідчою. Та багатій не зміг передбачити пристрасть, яка виникне між ними.
"Викуп"
Рейтинг IMDb: 6.7
Цей кримінальний трилер заснований на історії багатого бізнесмена, в якого викрадають сина. Однак чоловік вирішує ризикувати й оголошує винагороду за впіймання злочинців.
"Час убивати"
Рейтинг IMDb: 7.5
Цей фільм – психологічна драма про расове протистояння, де одну з головних ролей зіграв Метью Макконегі. У центрі сюжету – молодий адвокат, який захищає батька, що викликав гучний резонанс у суспільстві, вчинивши самосуд над кривдниками своєї доньки.
"Ворог держави"
Рейтинг IMDb: 7.3
Ця історія з Віллом Смітом у головній ролі сподобається тим, хто обожнює гостросюжетні бойовики. За сюжетом, адвокат отримує докази політичного вбивства, після чого стає мішенню спецслужб, які всіляко намагаються його знищити.
"Перемовник"
Рейтинг IMDb: 7.3
Завершуємо цю добірку фільмом про досвідченого поліцейського-перемовника, який сам стає заручником ситуації. Щоб довести свою невинуватість, чоловік бере людей в заручники.
А які старі українські фільми варто подивитися?
У спадку українського кінематографа теж є чимало якісних стрічок, які точно вартують уваги. Це фільми, які прославили наших митців на увесь світ: "Тіні забутих предків" Параджанова, "Пропала грамота", "Голод-33", "Поводир", "Білий птах з чорною ознакою".