Для хорошого відпочинку: 4 фільми, які варто подивитися ввечері

Ось і підійшов до завершення перший робочий тиждень вересня. Тож вечір п'ятниці варто провести за переглядом фільмів, щоб відпочити. Готуйте смаколики, вмощуйтеся зручніше та збирайтеся біля екранів усією сім'єю.

Редакція Кіно 24 обожнює дивитися фільми ввечері, тому підготувала для вас декілька класних рекомендацій. У нашій добірці зібрані стрічки останніх років з прекрасними акторами та цікавими сюжетами.

Не пропустіть Вони сподобаються кіноманам: 19 фільмів та серіалів, які вийшли у 2024 році

"Каскадер" (2024)

Головну роль у фільмі грає неперевершений Раян Гослінг. Його герой – каскадер Кольт Сіверс починає зніматися разом з актором, дублером якого він був раніше. Проте одного разу знаменитість кудись дівається, тому фільм можуть закрити. Тепер Кольт має знайти зниклого актора, аби цього не сталося.

"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Без образ" (2023)

У фільмі розповідається про водійку Медді Баркер. Незабаром жінка може втратити майно своєї матері, адже вона не може за нього сплачувати податок. Одного разу у головної героїні з'являються нові роботодавці: тепер Медді має ніби-то зустрічатися з їхнім сином, якому 19 років. Якщо все вдасться, то жінка отримає автомобіль.

"Без образ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Уроки толерантності" (2023)

У цій українській комедії показане Поділля, де проживає сім'я Найдюків. Батько любить випивати пиво разом з кумом, син багато часу проводить у гаражі, оскільки мріє відкрити власне СТО, донька хоче стати акторкою, а матір намагається врятувати їх усіх від кредиторів. Так, родина підписує державну програму з євроінтеграції, яка називається "Уроки толерантності". Тепер разом з Найдюками повинен мешкати гей Василь.

Рекомендуємо 3 легкі фільми, які розслаблять після складного робочого дня

"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чоловік на ім'я Отто" (2022)

Це друга екранізація роману Фредеріка Бакмана, який називається "Чоловік на ім'я Уве". У фільмі розповідається про Отто, у якого померла дружина, тому тепер головний герой намагається не контактувати з людьми. Якось він знайомиться з парою – ця зустріч змінює життя чоловіка. Отто знову знаходить справжніх друзів.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте фільм, який подивитеся вже сьогодні ввечері. Хороша стрічка допоможе хоч трохи відволіктись.