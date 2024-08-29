Для приємного відпочинку: 3 топові фільми на вечір
Після довгого та складного дня хочеться відпочити. Провести час приємно можна за переглядом хороших фільмів, які підіймуть настрій та забезпечать вдалий вечір.
Кіно 24 підібрало 3 комедійні фільми останніх років, які варто подивитися. З ними ви точно не занудьгуєте.
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"Без образ" (2023)
Оригінальна назва: No Hard Feelings
Режисер: Джин Ступніцькі
Харизматична Дженніфер Лоуренс зіграла роль Меді: дівчини, яка втрачає дім та натрапляти на фінансові труднощі. Щоб заробити гроші, вона погоджується на пропозицію заможного подружжя: допомогти їхньому сину-інтроверту Персі набратися впевненості перед коледжем.
"Без образ": дивіться трейлер онлайн
"Персонаж" (2021)
Оригінальна назва: Free Guy
Режисер: Шон Леві
Гай – звичайний працівник банку, який раптово дізнається, що він персонаж у великій відеогрі. Він вирішує взяти ситуацію у свої руки та стати героєм власної веселої історії.
"Персонаж": дивіться трейлер онлайн
"Божевільна парочка" (2019)
Оригінальна назва: Long Shot
Режисер: Джонатан Левін
Фільм розповідає про романтичну історію, що зав'язується між журналістом Фредом та його дитячим коханням Шарлоттою, яка тепер стала впливовою політикинею. Вона вирішує балотуватися в президенти, а тому наймає Фреда як спічрайтера. Вони намагаються знайти спільну мову та навчитися підтримувати одне одного.
"Божевільна парочка": дивіться трейлер онлайн
Кіно – це не просто розвага, це подорож у світ емоцій. Ці фільми перенесуть у світ пригод, інтриг і любові.