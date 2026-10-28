Ніколь Кідман із чужим носом і невпізнанний Бейл: 5 фільмів, які вас здивують

У Голлівуді є актори, яких ми впізнаємо навіть зі спини. Але іноді режисери вирішують, що зіркова зовнішність лише заважатиме, і перетворюють відомих красенів та красунь на людей, яких не впізнали б навіть найближчі родичі. Причому справа не завжди в гримі – подекуди самі актори змінюються до невпізнання заради ролі.

24 Канал зібрав п'ять фільмів, у яких знамениті актори постали в абсолютно несподіваних образах. І якщо деякі перевтілення викликають захоплення, то інші змушують серйозно замислитися, на що тільки не підуть зірки заради хорошого сценарію.

"Монстр"

Рік: 2003

Жанр: кримінальна драма, біографія, трилер.

IMDb: 7,3

У ролях: Шарліз Терон, Крістіна Річчі, Брюс Дерн.

Фільм заснований на реальній історії Ейлін Ворнос – жінки, яка заробляла проституцією, а згодом стала серійною вбивцею. Знайомство з молодою Селбі дарує їй надію на нове життя. Однак спроби вирватися зі звичного середовища закінчуються трагедією. Для цієї ролі Шарліз Терон змінила зовнішність: набрала вагу, використала спеціальний грим і накладні зуби. Від звичного образу голлівудської красуні не залишилося практично нічого.

Що кажуть критики: Фільм має 81% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт настільки захопився грою Терон, що зізнався: під час перегляду навіть не впізнав акторку. За цю роль вона отримала Оскара.

"Монстр": дивитись трейлер

"Машиніст"

Рік: 2004

Жанр: психологічний трилер, драма, детектив.

IMDb: 7,6

У ролях: Крістіан Бейл, Дженніфер Джейсон Лі, Айтана Санчес-Хіхон.

Тревор Резнік працює на заводі та страждає від безсоння. Чоловік стверджує, що не спав уже цілий рік, а його життя поступово перетворюється на кошмар. Після нещасного випадку на роботі Тревор починає помічати загадкові записки та дивного чоловіка, якого, здається, більше ніхто не бачить.

Заради ролі Крістіан Бейл схуд приблизно на 28 кілограмів. Його виснажена зовнішність настільки вразила глядачів, що фізична трансформація стала однією з найобговорюваніших особливостей фільму. Щоправда, повторювати подібні експерименти зі здоров'ям точно не варто.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 77% схвальних рецензій. Оглядачі особливо відзначають самовіддану гру Бейла та похмуру атмосферу, яка тримає в напрузі до фіналу.



"Машиніст": дивитись трейлер

"Грім у тропіках"

Рік: 2008

Жанр: комедія, бойовик, сатира.

IMDb: 7,1

У ролях: Бен Стіллер, Роберт Дауні-молодший, Джек Блек, Том Круз.

Група розпещених голлівудських акторів вирушає до джунглів знімати дорогий воєнний блокбастер. Але знімальний процес виходить з-під контролю, а вигадані бойові дії раптом стають справжніми. І поки головні герої намагаються вижити, у Голлівуді всім керує Лес Гроссман – нахабний, лисий і надзвичайно запальний продюсер.

Найцікавіше, що цього персонажа зіграв Том Круз. Замість звичного красеня з бойовиків глядачі отримали лисого чоловіка з бородою, величезними руками та сумнівними танцювальними талантами.

Що кажуть критики: Стрічка отримала 82% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики високо оцінили гостру сатиру на Голлівуд, абсурдний гумор і несподівані акторські перевтілення.

"Грім у тропіках": дивитись трейлер

"Бетмен"

Рік: 2022

Жанр: кримінальний трилер, бойовик, детектив.

IMDb: 7,8

У ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Пол Дано, Колін Фаррелл.

У Ґотемі з'являється загадковий серійний убивця, який залишає для Бетмена складні підказки. Розслідування приводить супергероя до найнебезпечніших представників кримінального світу міста. Серед них – Освальд Кобблпот, відомий як Пінгвін.

І ось тут починається справжня магія гримерів. Під товстим шаром складного пластичного гриму ховається Колін Фаррелл. Знаменитого ірландського актора перетворили на кремезного кримінального авторитета з обвислим обличчям, шрамами та залисинами.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 85% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять його за похмуру атмосферу, детективний сюжет і незвичне трактування знайомих персонажів.

"Бетмен": дивитись трейлер

"Години"

Рік: 2002

Жанр: психологічна драма, мелодрама.

IMDb: 7,5

У ролях: Ніколь Кідман, Меріл Стріп, Джуліанна Мур, Ед Гарріс.

Фільм розповідає історії трьох жінок, які живуть у різні десятиліття, але пов'язані романом "Місіс Делловей" Вірджинії Вулф. Одна намагається написати книгу, інша відчуває себе нещасною у шлюбі, а третя готує вечірку для близького друга. Кожна переживає власну драму та шукає сенс життя.

Ніколь Кідман зіграла письменницю Вірджинію Вулф. Для перевтілення акторці змінили форму носа за допомогою спеціального протеза, додали непримітний макіяж і характерну зачіску.

Що кажуть критики: Фільм має 79% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики відзначають сильний акторський ансамбль, емоційну глибину та непросту історію про самотність. За роль Вірджинії Вулф Кідман отримала «Оскар».

"Години": дивитись трейлер

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