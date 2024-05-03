4 високорейтингові фільми, які допоможуть розслабитись та відпочити
Якщо наближаються довгоочікувані вихідні, значить варто задуматись, як можна цікаво та якісно провести час із найріднішими. Чудовим рішенням завжди може стати перегляд хорошого фільму.
У нашому новому матеріалі шукайте список стрічок із високим рейтингом та цікавими сюжетними лініями. На Кіно 24 дивіться трейлери та читайте описи фільмів.
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Фільми для відпочинку
"Назви мене своїм ім'ям"
Рейтинг IMDb: 7.8
Ця історія розповідає про раптове кохання, яке виникло між підлітком та 24-річним гостем, що завітав до особняка його батьків на італійській Рів'єрі.
Протягом кількох неспокійних тижнів нестримний, але приречений потік нав'язливих думок, захоплення і бажання невідворотно посилює їх пристрасть, доводячи до межі відчаю та страху перед неможливістю досягнення лише одного: повної близькості.
"Назви мене своїм ім'ям": дивіться онлайн трейлер фільму
"Королівство повного місяця"
Рейтинг IMDb: 7.8
У літо 1965 року на острові поблизу узбережжя Нової Англії двоє дванадцятирічних підлітків закохуються одне в одного, укладають таємний союз і разом відправляються кудись у глухомань.
Поки різні владні структури шукають дітей, наближається буря, а спокійний острівний світ перевертається з ніг на голову.
"Королівство повного місяця": дивіться онлайн трейлер фільму
"Август Раш"
Рейтинг IMDb: 7.4
Після дванадцяти років самотній Август Раш, музикант, неймовірно талановитий для свого віку, відчайдушно розшукує своїх батьків. Він переконаний, що його музика – єдина можливість знайти їх.
Тепер він виступає на вулицях Нью-Йорка, намагаючись знайти рідних, яких ніколи не зустрічав, завдяки своєму винятковому музичному дару.
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"Хранитель часу"
Рейтинг IMDb: 7.5
Часом відповіді на питання можуть бути приховані в таємничих місцях, які просто чекають на своє відкриття. Так і сталось у Франції 1930-х років з хлопчиком-сиротою Г'юґо, який жив в паризькому вокзалі під опікою свого дядька-алкоголіка.
Він знайшов секретний механізм, створений відомим кінорежисером Жоржем Мельєсом, і це відкриття починає ряд подій, які можуть допомогти йому розкрити таємницю свого померлого батька.
"Хранитель часу": дивіться онлайн трейлер фільму
У нашому списку фільми на будь-який смак. Ви точно зможете обрати щось для себе і провести незабутні вихідні за переглядом.