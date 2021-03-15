9 лауреатів Оскара, чия перемога стала несподіванкою для всього світу

Престижна премія Оскар завжди була своєрідним мірилом успіху стрічок, адже представники Американської кіноакадемії прискіпливо обирають переможців. Та деякі лауреати все ж зуміли здивувати весь світ.

15 березня представники Оскара оголосили номінантів 2021 року. Українці, на жаль, до списку претендентів на золоту статуетку не потраплять. Однак це не зменшує уваги до майбутньої церемонії, відтак журналісти 24 каналу вирішили підібрати стрічки, які зовсім несподівано отримали Оскар.

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"Місячне сяйво" (2016)

У 2017 році церемонія Оскар відзначилась гучним конфузом. Під час урочистої церемонії оголосили, що перемогу у номінації "Найкращий фільм" отримав "Ла-Ла Ленд". Це аж нікого не здивувало, адже стрічка була фаворитом та отримала чимало схвальних відгуків серед кіноманів. Та виявилось, що через якусь технічну помилку організатори премії оголосили не той фільм. Заслужену перемогу віддали драмі "Місячне сяйво", що стало справжньою несподіванкою для всіх глядачів.

Відео цього конфузу вирішили не монтувати. Тому на кадрах у мережі можна побачити, як творці "Ла-Ла Ленду" дякують родичам і колегам за підтримку, після чого оголошують, що насправді програли цю статуетку, а справжнім лауреатом є фільм "Місячне сяйво".

"Місячне сяйво" виграв Оскар: дивіться відео

"У центрі уваги" (2015)

Без сумніву, 88-а церемонія нагородження Оскар запам'ятається усім кіноманам. Саме в цей рік Леонардо Ді Капріо виборов золоту статуетку після десятків років роботи в Голлівуді. Талановитий актор вже давно заслуговував на премію Оскар, однак щоразу колеги цього красеня випереджували його та займали місце лауреатів.

Але не в цьому була найбільша несподіванка того вечора. За перемогу в номінації "Найкращий фільм" боролись такі потужні стрічки, як "Легенда Г'ю Гласса" і "Шалений Макс: Дорога гніву". Проте забрала собі золоту статуетку детективна драма "У центрі уваги". Здається, ніхто тоді не робив ставку на цей фільм, а тому такі результати Оскара шокували весь світ.

"У центрі уваги" виборов перемогу: дивіться відео

"Бердмен" (2014)

Зазвичай, представники Американської кіноакадемії віддають золоті статуетки сильним соціальним драмам, які змушують людей задуматись над важливими питаннями сьогодення. Тому й перемога похмурої драми з елементами чорної комедії "Бердмен", яка є нетиповою у списку лауреатів Оскара, здивувала журналістів.

У центрі подій фільму – актор, який колись був шалено популярним, але втратив славу. Він намагається відновити свою кар'єру досить нетиповим способом, а також налагодити стосунки з родичами і колегами. У стрічці "Бердмен" зіграли типові актори Майкл Кітон, Едвард Нортон, Емма Стоун, Ліндсі Дункан, Наомі Воттс, що і зробило фільм надзвичайно популярним, а сюжет – переконливим.

"Бердмен": дивіться трейлер

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"Артист" (2011)

Можете собі уявити чорно-біле німе кіно у 2010-их роках? А французький режисер Мішель Азанавічус реалізував це у фільмі "Артист", не зважаючи на те, що такий тип кіно вже дещо застарів.

Стрічка, що більше є артхаусом, зуміла вибороти Оскар в кількох номінаціях. А головну перемогу в категорії "Найкращий фільм" здобула драма "Король говорить", що стала теж несподіванкою, адже на золоту статуетку тоді претендували такі знамениті картини як "Початок", "Чорний лебідь" і "Соціальна мережа".

"Артист": дивіться трейлер

"Зіткнення" (2004)

Чималим сюрпризом була перемога фільму "Зіткнення" режисера Пола Гаґґіса. А все тому, що у списку номінантів була культова і шедевральна стрічка "Горбата гора". Цей фільм став зразком класики Голлівуду та все ж виборов Оскар, однак в інших номінаціях.

"Зіткнення": дивіться трейлер

"Крихітка на мільйон доларів" (2005)

Привернув увагу і найкращий фільм 2005 року за версією Американської академії. Перемогу в головній номінації Оскара виборола спортивна драма "Крихітка на мільйон доларів". Впевнені, що всі глядачі від згадки про цей фільм схлипнули, адже щемливий сюжет не міг залишити кіноманів байдужими.

Водночас кінокритики USA Today звернули увагу на те, що у цей рік за Оскар боролась драма Мартіна Скорсезе "Авіатор". Ця історія, на їхню думку, є багатошаровою та показує шлях головного героя до ексцентричного безумства, що вимагало як від Леонардо Ді Капріо фантастичної акторської гри так і від Скорсезе творчого бачення кожного кадру. І хоч автори стрічки реалізували всі цілі, отримати Оскар їм не вдалось.

Вже у 2007 році Мартін Скорсезе завоював золоту статуетку з фільмом "Відступники", а от Леонардо Ді Капріо ще 10 років не міг здобути бажаний Оскар.



Кадр з фільму "Авіатор" / Фото Warner Bros.

"Краса по-американськи" (1999)

Багатьом кіноманам відома стрічка про Лестера Бернема, який типово переживає кризу середнього віку зі зрадами і ненавистю до своєї роботи. Чималий успіх фільму "Краса по-американськи" принесла і його несподівана перемога на Оскарі.

Чи не всі західні ЗМІ тоді пророкували перемогу зворушливій драмі "Правила виноробів". Окрім цього, у списку номінантів були шедевральні фільми "Зелена миля" і "Шосте відчуття". Тому ніхто не очікував, що саме "Краса по-американськи" опиниться у списку лауреатів Оскара.

"Краса по-американськи": дивіться трейлер

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"Форрест Гамп" (1995)

Том Генкс з блискавичною швидкістю увірвався в історію світового кінематографа з фільмом "Форрест Гамп". Ця драма, без сумніву, вартує уваги кожного.

"Форрест Гамп": дивіться трейлер

То в чому ж несподіванка перемоги цього фільму на Оскарі? У 1995 році на престижну премію претендувала і культова стрічка Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". Фільм став по-справжньому переломною точкою в Голлівуді, адже режисери побачили, наскільки цікавими можуть бути нелінійні сюжети.



"Кримінальне чтиво" / Фото IMDb

"Мовчання ягнят" (1991)

А закриває нашу тематичну добірку стрічка "Мовчання ягнят". Навіть не любителі хорорів неодмінно чули про цю шедевральну кінокартину, тому Оскар фільм отримав більше, ніж заслужено. Однак саме "Мовчання ягнят" дещо змінило уявлення про лауреатів премії. Стрічка – єдиний фільм-жахів, який отримував перемогу в 5 номінаціях, серед яких – "Найкращий фільм".

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер