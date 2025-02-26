Наближається найгучніша премія у світі кіно – Оскар, і кіномани по всьому світу вже з нетерпінням чекають результатів цієї престижної церемонії. Оскар-2025 обіцяє бути ще більш захопливим, адже цього року в номінації "Найкращий фільм" змагатимуться стрічки, які вже здобули визнання критиків та глядачів по всьому світу.

Ми зібрали для вас добірку фільмів, які претендують на головну перемогу в цій номінації. Якщо ви хочете бути в курсі того, які стрічки претендують на Оскар, ми пропонуємо вам огляд найкращих кандидатів на перемогу в номінації "Найкращий фільм".

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"Анора"

Фільм "Анора" розповідає історію про сина російського олігарха та стриптизерку, на ім'я Аня, які переживають складні життєві перипетії, що змінюють їхнє бачення світу. У стрічці знялися кілька акторів з Росії, серед яких Юрій Борисов.

Зважаючи на публічну позицію актора-путініста й участь у фільмах, які часто відображають російську пропаганду, його номінація та потенційна перемога в таких значущих кінематографічних конкурсах, як Оскар, можуть стати черговим кроком у толеруванні країни-агресора світовою кіноспільнотою.

"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруталіст"

За сюжетом фільму, дія відбувається у 1947 році, після закінчення Другої світової війни. Угорський архітектор Ласло Тот та його дружина Ержебет вирішують почати нове життя та емігрують до США, прагнучи залишити позаду жахи війни та побудувати майбутнє в країні можливостей. У США їхнє життя стрімко змінюється після того, як вони зустрічають загадкового клієнта, який кардинально впливає на їхній шлях.

Що стосується шансів "Бруталіста" на перемогу, то букмекери дають фільму 26,47% шансів на здобуття головної перемоги Оскара.

"Бруталіст": дивіться онлайн трейлер фільму

"Конклав"

За сюжетом фільму, після раптової смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу доводиться терміново організувати Конклав, на якому католицькі кардинали з усіх куточків світу зберуться, щоб обрати нового главу Католицької Церкви. Це надзвичайно важливий та складний процес, що вимагає не лише організаційних навичок, а й глибоких знань внутрішньої політики Ватикану.

Під час підготовки та проведення Конклаву Лоуренсу доведеться боротися з численними інтригами, які точаться в стінах Ватикану, адже кожен кардинал має свої амбіції та прагне вплинути на вибір нового Папи. Однак його завдання ускладнюється тим, що йому потрібно не лише організувати вибори, а й не допустити витоку секретної інформації з Церкви, яка може стати причиною міжнародного скандалу.

Крок за кроком кардинал дізнається приголомшливі таємниці, що були приховані від громадськості. Розкриваються темні сторінки з життя померлого Папи, а деякі з цих секретів можуть зруйнувати кар'єри та репутацію кандидатів на роль нового глави Церкви.

"Конклав": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілія Перес"

За сюжетом фільму, головна героїня, успішна та амбіційна адвокатка, виявляється втягнута в небезпечний та морально суперечливий випадок, який може кардинально змінити її життя. Одна з найбільших проблем, з якими вона стикається, – це рішення допомогти лідеру мексиканського наркокартелю, одному з найбільш розшукуваних злочинців у світі, пройти операцію зі зміни статі.

"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Wicked: Чародійка"

У цьому фільмі ви побачите неймовірні виступи двох легендарних артисток: лауреатку премії "Еммі" Синтію Еріво у ролі Ельфаби – зеленої чаклунки-вигнанниці, і володарку мультиплатинової премії "Ґреммі", суперзірку світового масштабу Аріану Ґранде у ролі молодої, амбітної Глінди. В їхньому виконанні класичні персонажі отримають нове звучання та глибину, що дозволить розкрити приховані кути характерів цих двох жінок.

Фільм обіцяє бути справжнім магічним шедевром, в якому поєднуються не лише захопливі сцени чарівних битв і фантастичних подій, а й складні взаємини між головними героїнями.

"Wicked: Чародійка": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний візуальний стиль фільму, що поєднує елементи магії, емоційних переживань і величезної динаміки подій, дозволяє зануритись у фантастичний світ країни Оз, де кожен крок може призвести до нових відкриттів і несподіваних поворотів.

Однак, попри величезний акторський склад і приголомшливий сюжет, букмекери дають фільму лише 5,88% шансів на перемогу в основній номінації.

З усім тим, усі результати ми дізнаємось уже зовсім скоро!