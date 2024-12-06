Захоплюють з перших хвилин: 25 фільмів, які обов'язково треба подивитися до Нового року

З груднем офіційно настав період святкового кіномарафону, коли можна переглядати атмосферні стрічки й наповнюватися магією Різдва й Нового року. З величезною кількістю фільмів не так просто звузити коло лише до кількох.

24 Канал підготував список з 25 фільмів, що підкорюють серце з перших кадрів і допоможуть відчути справжній дух свята. Обирайте щодня по стрічці, щоб надихатися та відчувати себе героєм новорічної казки.

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Які фільми подивитися до Нового року

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989) "Жах перед Різдвом" (1993) "Сам удома" (1990) "Різдво Чарлі Брауна" (1965) "Ельф" (2003)

"Ельф": дивіться трейлер онлайн

"Міцний горішок" (1988) "Як Ґрінч викрав Різдво!" (1966/2000) "Поганий Санта" (2003) "Старий Новий рік" (2011) "200 сигарет" (1999)

"200 сигарет": дивіться трейлер онлайн

"Щоденник Бріджит Джонс" (1989) "Різдвяна історія" (1983) "Реальна любов" (2003) "Різдвяна пісня маппет-шоу" (1992) "Відпочинок за обміном" (2006)

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер онлайн

"Чотири Різдва" (2008) "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) "Няньки" (1994) "Кучерявка Сью" (1991) "Чарлі і шоколадна фабрика" (2005)

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн

"Поки ти спав" (1995) "Диво на 34 вулиці" (1994) "Це дивовижне життя" (1946) "Духи Різдва" (1999) "Санта Клаус" (1994)

Обирайте улюблені, вмощуйтеся зручно – і нехай святковий настрій завітає до вашого дому!