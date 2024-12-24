"Супермен", "F1", "Аватар 3" та інші: 9 найочікуваніших кінопрем'єр 2025 року

У 2025 році має вийти багато довгоочікуваних фільмів. Тож кіноманам варто вже починати слідкувати за новинами, аби не пропустити світові прем'єри. Сьогодні наша редакція розповість, які стрічки глядачі побачать незабаром.

Серед найочікуваніших кінопрем'єр: "Супермен", "Аватар 3", "Капітан Америка: Чудесний новий світ" та "F1". Прем'єри ще яких фільмів заплановані на 2025 рік, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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"Супермен"

Прем'єра в США: 11 липня 2025 року

У фільмі розповідається про Кларка Джозефа Кента. Він – біженець з планети Криптон, який оселився на Землі. Тепер головному героєві потрібно знайти баланс між своїм минулим і теперішнім.

"Minecraft"

Прем'єра в Україні: 3 квітня 2025 року

Четверо невдах через таємний портал потрапили у Верхній світ, де все має кубічну форму. Гаррет, Наталі, Генрі та Дон хочуть повернутися додому. Однак спершу їм потрібно опанувати правила існування у цьому дивному світі.

"Minecraft": дивіться трейлер онлайн

"Аватар 3: Вогонь і попіл"

Прем'єра: 19 грудня 2025 року

Події третього фільму відбуватимуться після тих, що були у другому. Раніше режисер Джеймс Кемерон натякав, що Джейк і Нейтірі зіткнуться з народом попелу, який потребує насильства та влади.

"Закляття 4: Останні обряди"

Прем'єра в США: 5 вересня 2025 року

Режисером фільму став Майкл Чавес, а головні ролі зіграли Патрік Вілсон і Віра Фарміґа. Ед і Лоррейн Воррен – дослідники паранормальних явищ. Тепер вони беруться за справу, що пов'язана з таємничими сутностями.

"Ілюзія обману 3"

Прем'єра в США: 14 листопада 2025 року

Це продовження фільму "Ілюзія обману 2", який вийшов ще у 2016 році. До своїх ролей повернуться Джессі Айзенберг, Ліззі Каплан, Вуді Гаррельсон, Айла Фішер, Марк Руффало, Морган Фрімен та Дейв Франко.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Прем'єра в США: 14 лютого 2025 року

Тепер щит Капітана Америки у руках Сема Вілсона. Він не володіє суперсилою, тож потрібно поборотися, аби стати гідним свого звання. Коли Капітан Америка зустрічається з новим президентом США Таддеусом Россом, то стикається з неприємним сюрпризом. Кожного дня напруга збільшується, світ опиняється на межі хаосу. І аби вберегти його від цього, Вілсон має розплутати клубок тіньових змов.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ": дивіться трейлер онлайн

"Майкл"

Прем'єра в США: 18 квітня 2025 року

Майбутня біографічна драма покаже історію життя та кар'єри короля попмузики Майкла Джексона. Режисером фільму став Антуан Фукуа, а сценарій до нього написав Джон Логан.

"F1"

Прем'єра в США: 27 червня 2025 року

За сюжетом, пілот Формули-1 Сонні Хейс потрапив у страшну аварію, тому був змушений покинути автоперегони. Власник команди просить, аби він пішов на пенсію та став наставником для Джошуа Пірса.

"F1": дивіться трейлер онлайн

"Місія неможлива: Фінальна розплата"

Прем'єра: 23 травня 2025 року

Це восьма частина франшизи "Місія неможлива", а головні ролі виконуватимуть Том Круз і Ребекка Фергюсон. Режисером та сценаристом стрічки став Крістофер Маккворрі.

"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться трейлер онлайн

Вже з нетерпінням чекаємо, коли зможемо подивитися нові фільми. Прем'єри 2025 року здаються доволі цікавими.