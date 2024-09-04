Що дивитись у новому місяці: 10 найцікавіших фільмів вересня

Початок нової пори знаменує собою прем'єри нових атмосферних та цікавих фільмів, які вражатимуть глядачів цього сезону. Кіноманів чекатиме наступні частини улюблених стрічок, повернення харизматичних акторів та різноманіття жанрів.

Бред Пітт та Джордж Клуні зіграють разом у новому трилері, Демі Мур постане в одній з найкращих ролей, Дженна Ортега долучиться до акторського складу фільму "Бітлджюс". Читайте далі про стрічки, які варто подивитися у вересні.

До слова Вони сподобаються кіноманам: 19 фільмів та серіалів, які вийшли у 2024 році

"Аполлон 13: Виживання"

Прем'єра: 5 вересня на Netflix

Документальний фільм розповість про події вибуху на борту космічного корабля "Аполлон:13" з погляду астронавтів, їхніх родин та диспетчерів місії. У стрічці зібрані архівні матеріали, інтерв'ю зі свідками та нові кадри, створені для реконструкції.

"Аполлон 13: Виживання": дивіться трейлер онлайн

"Не кажи нікому"

Прем'єра: 13 вересня

Американське подружжя з донькою знайомиться з британською парою. Зачарована їхньою прихильністю, сім'я погоджується на запрошення пари приїхати до заміського будинку. Але господарі з гостинних перетворюються на злісних, а поїздка стає жахливою. Це римейк однойменного данського хоррора.

"Не кажи нікому": дивіться трейлер онлайн

"Справа Гольдмана"

Прем'єра: 20 вересня у Великій Британії та Ірландії

Кримінальна драма розповість реальну історію учасника французьких ліворадикальних рухів - П'єра Гольдмана. Його у 1974 році засудили за подвійне вбивство, а вже через рік він знову постав перед судом. Процес він використав для того, щоб виступити проти корупції, расизму та антисемітизму.

"Справа Гольдмана": дивіться трейлер онлайн

"Дикий робот"

Прем'єра: 27 вересня у США, Канаді, Фінляндії

Науково-фантастичний мультфільм розповість про космічну гостю – робота Роз. Вона зазнає корабельної аварії та на безлюдному острові вчиться жити без жодних технологій, але з допомогою місцевих тварин.

"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн

"Три його доньки"

Прем'єра: 20 вересня на Netflix

Комедійна драма зі знаменитими акторками в головних ролях розповість про трьох сестер. Вони вимушено живуть в одній квартирі, щоб піклуватися про смертельно хворого батька. Гостра історія наразі отримує тільки позитивні відгуки.

"Три його доньки": дивіться трейлер онлайн

"Субстанція"

Прем'єра: 19 вересня в Австралії, 20 вересня у Великій Британії та США

Демі Мур зіграла Елізабет Спаркл: ведучу фітнес-шоу, яка раніше була голлівудською знаменитістю. Бос звільняє її, щоб найняти когось молодше, та Елізабет вирішує заплатити загадковій компанії, щоб виготовити власний молодий клон. Все це матиме жахливі наслідки.

"Субстанція": дивіться трейлер онлайн

"Лі"

Прем'єра: 13 вересня у Британії й Ірландії, 27 вересня у США, Норвегії та Швеції

Фільм Кейт Вінслет, де вона також виконала головну роль, розповість історію американської моделі Лі Міллер. Вона стала воєнною фотожурналісткою у Другій світовій війні. Акторка назвала свою героїню запальною та незалежною жінкою.

"Лі": дивіться трейлер онлайн

"Самотні вовки"

Прем'єра: 27 вересня на AppleTV+

Довгоочікуване повернення легендарного дуету Джорджа Клуні та Бреда Пітта. Клуні грає крутого найманця, який "зачищає" місця злочинів до прибуття влади. Він гадає, що є унікальним у своїй спеціальності, але виявляється, що персонаж Пітта отримує те саме завдання.

"Самотні вовки": дивіться трейлер онлайн

"Бітлджюс Бітлджюс"

Прем'єра: 6 вересня у міжнародному прокаті

Через 36 років після появи фільму "Бітлджюс" неординарний персонаж Бетельгейзе з'явиться у новій дивній комедії, що стала сиквелом. До акторського складу приєдналась Дженна Ортега.

"Бітлджюс Бітлджюс": дивіться трейлер онлайн

"Мегаполіс"

Прем'єра: 27 вересня у США, Великій Британії, Канаді, Ірландії, Іспанії та Швеції

Стрічка розповість про політичні інтриги та радикальну архітектуру у місті Новий Рим. На фільм витратили близько 120 мільйонів доларів, що значно підвищує очікування.

"Мегаполіс": дивіться трейлер онлайн