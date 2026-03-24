У це важко повірити: цим фільмам уже по 30 років
- Фільми, які святкують 30-річчя, включають: "Крик", "Первісний страх" та "101 далматинець".
- Серед інших фільмів 1996 року: "Матильда", "Стриптиз", "Від заходу до світанку" та "День незалежності".
Час летить з такою швидкістю, що дуже важко зрозуміти, як улюблені фільми перетнули межу у 30 років існування. Та хоч цифри інколи лякають, та найважливішим залишається те, що у нашій пам'яті досі живуть назви улюблених кінокартин.
Якщо вам цікаво, які фільми вийшли у світ 30 років тому, то розповімо про легендарні кінострічки.
Яким фільмам уже 30 років?
"Крик", 1996
Рейтинг IMDb: 7,4
У маленькому містечку розпочинається серія жорстоких убивств. Убивця в масці телефонує до своїх жертв і грає з ними у моторошну гру – ставить запитання про фільми жахів, а у разі неправильної відповіді – карає.
Сінді Перскотт опиняється у центрі подій, адже минуле її родини вже було пов'язане з трагедією. А фінал фільму, коли хочеться дізнатись, хто ховається за маскою вбивці, перевертає все з ніг на голову.
Нагадаємо, що у 2026 році вийшло продовження фільму "Крик". До головної ролі Сінді повернулась Нів Кемпбелл.
"Первісний страх", 1996
Рейтинг IMDb: 7,7
У Чикаго вбивають впливового архієпископа, а головним підозрюваним стає тихий юнак Аарон. За його справу береться амбітний адвокат, який бачить шанс, що має допомогти перемогти у суді.
Спочатку все здається дуже просто: хлопець здається невинним і беззахисним. Але в процесі розслідування відкриваються темні деталі, а поведінка підозрюваного стає все дивнішою.
"101 далматинець", 1996
Рейтинг IMDb: 5,8
Життя пари далматинців змінюється, коли підступна Круелла де Віль вирішує викрасти цуценят, щоб зробити з них модняве пальто.
Та батьківська любов сильніша, й вони вирушають на пошуки своїх маленьких чотирилапих дітей. На допомогу приходять й інші тварини, адже у дорослих далматинців не так багато шансів здолати на самоті одну з найяскравіших лиходійок кіно.
Фільми, які вийшли 30 років тому
- "Матильда". Одного разу кмітлива дівчинка відкриває у собі надзвичайні здібності. Вона вирішує використати їх, щоб протистояти жорстокій директорці й змінити своє життя.
- "Стриптиз". Жінка влаштовується на роботу у клуб, щоб заробити грошей і мати шанс повернути опіку над донькою, однак вона опиняється втягнутою у небезпечну політичну гру.
- "Від заходу до світанку". Двоє злочинців тікають від поліції і беруть у заручники родину. Однак їхня втеча стає справжнім жахом, коли вони потрапляють у дуже дивний бар.
- "День незалежності". На Землю нападають інопланетяни й людство опиняється на межі знищення. Однак суспільство не здається, а об'єднується, щоб дати відсіч у вирішальному бою за планету.