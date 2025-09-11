Тому кожен зможе обрати щось для себе. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про прем'єрні фільми.

Які фільми вийшли в українських кінотеатрах?

"Абатство Даунтон: Величний фінал"

Це американська драма, яка вийшла у світі 10 вересня 2025 року. В центрі сюжету родина Кроулі. Дія розгортається на початку 1930-х років, і це час, який знову приносить все більше і більше викликів.

Ви побачите зіркових акторів та улюблених історичних персонажів, яких так довго чекали. І всім їм доведеться підлаштовуватися під виклики світу, який постійно змінюється. А найголовніше, кожному доведеться зробити вибір – жити минулим чи зробити крок у майбутнє.

"Медовий місяць"

Це новий український драматичний трилер про Тараса та Олю. Дія відбувається у невеличкому містечку поблизу Києва. Вони проводять час зі своїми друзями, а після цього залишаються у своїй новій квартирі.

Здавалося б, це міг бути останній день, коли вони почували себе щасливими, оскільки не прийшло і дня, як під їхнім будинком з'явилися окупанти, а Тарас і Оля не встигли вчасно виїхати.

Вони опинилися у справжній пастці, і все, що в них залишається, це тільки їхні почуття. В них не було ні води, ні зв'язку, жодних умов для існування, але в них були вони самі.

"Малевич"

Ще одна українська стрічка, яка вийшла у кіно сьогодні, це біографічний фільм під назвою "Малевич". Кінопроєкт створили у співпраці з іноземними кінотворцями. Це історія про художника Казимира Малевича та його життєвий і творчий шлях. Усі знають його, як творця "Чорного квадрата" та течії супрематизму.

Творці провели паралель між сучасною Україною та з життям легендарного Малевича.

Режисеркою фільму стала Дар'я Онищенко. Відомо, що другорядну роль у цій стрічці зіграв Костянтин Темляк, якого звинуватили у насильстві. Знімальна команда вирішила не вирізати сцени з участю актора попри обвинувачення.