10 фільмів, які вийшли у світ у далекому 2006 році

Цього року деяким популярним фільмам виповнюється 20 років з моменту виходу. Здавалось, що ще вчора ми вперше їх дивились по телевізору, а сьогодні усвідомлюєш з якою швидкістю летить час.

Через це 24 Канал вирішив пригадати деякі фільми, які 20 років тому були доволі популярними.

Зверніть увагу Нові мінісеріали Netflix, які можна подивитись за ніч

"Відступники, 2007

Рейтинг IMDb: 8,5

У центрі сюжету двоє чоловіків – поліцейського мафії та мафіозного шпигуна у поліції. У кожного з них є подвійне життя та найгостріше те, що у будь-який момент їхні таємниці можуть бути розкритими.

"Відступники": дивіться онлайн трейлер фільму

"300 спартанців", 2006

Рейтинг IMDb: 7,6

Події фільму розповідають про битву при Фермопілах у 480 до нашої ери, в якій триста відважних спартанців на чолі зі своїм царем Леонідом перегородили шлях багатотисячній армії перського царя Ксеркса.

"300 спартанців": дивіться онлайн трейлер фільму

"007: Казино Рояль", 2006

Рейтинг IMDb: 8,0

Після двох успішних убивств Бонд отримає статус "007". Він вистежує терористів у різних куточках світу, що виводить його на Ле Шиффра – геніального банкіра, який відмиває гроші для злочинних синдикатів.

Бонд зриває теракт Ле Шиффра у Майамі, підриваючи прототип авіалайнера. Через це банкір втрачає $150 млн, які належать впливовим клієнтам.

"007: Казино Рояль": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми вийшли у 2006 році?

"Парфумер: Історія одного вбивці";

"Ілюзіоніст";

"Диявол носить "Prada"";

"Відпочинок по обміну";

"Будинок біля озера";

"Код Да Вінчі";

"Ніч у музеї".

Також рекомендуємо звернути увагу, що вийшов новий трейлер "Льодовикового періоду". Прем'єра мультфільму запланована на 4 лютого 2027 року.