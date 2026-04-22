22 квітня, 18:20
Фільми з Ембер Герд – колишньою дружиною Джонні Деппа, яка звела наклеп на актора

Марта Гнат
Основні тези
  • Ембер Герд відзначає 40-річчя. Відома за ролями у фільмах, таких як: "Ромовий щоденник", "Ліга справедливості", "Три дні на вбивство".
  • Фільмографія акторки містить також "Лондонські поля", "Аквамен", "Дівчина з Данії", але вони мають не надто високі рейтинги.

Про суддівську справу цієї пари не говорив хіба що лінивий. У 2022 році Джонні Депп виграв суд у ексдружини у справі про наклеп. Суд зобов'язав її виплатити компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів.

Акторка звинувачувала зірку "Піратів Карибського моря" у тиранії та сексуальному насильстві. Однак суд присяжних став на сторону Деппа. Ба більше, сьогодні, 22 квітня, Ембер відзначає день народження. Колишній дружині Джонні виповнилось 40 років, тому далі у матеріалі 24 Канал розповість про фільмографію зірки.

"Ромовий щоденник", 2011

Рейтинг IMDb: 6,1

Журналіст Пол Кемп більше не може жити у брехливому та глянцевому світі Нью-Йорка. Він кидає роботу у престижному виданні, а точкою призначення обирає Пуерто-Ріко. Пошуки "себе" заводять у глухий кут, як раптом знайомство з американкою Шено змінює його життя. Однак красуня виявляється зарученою, тож Полу доведеться продемонструвати рішучість.

"Ліга справедливості", 2017

Рейтинг IMDb: 6,0

Брюс Уейн, який надихнувся самопожертвою Супермена, знову знаходить віру в людство. Він заручається підтримкою нової союзниці, Діани Прінс, щоб битися з ще більш могутнім противником. Бетмен і Диво-Жінка швидко набирають команду надлюдей для боротьби з загрозою, що прокинулася.

"Три дні на вбивство", 2014

Рейтинг IMDb: 6,2

Ітан Раннер дізнається, що смертельно хворий. Через це він вирішує звільнитись зі служби, щоб провести більше часу з родиною. Однак уряд виступає проти такого рішення й не хоче відпускати досвідченого агента, тому пропонує йому лікарство, який продовжить його життя, однак Ітан має виконати дуже важливе завдання.

Де ще знімалась Ембер Герд?

  • "Лондонські поля";

  • Дві частини "Аквамена";

  • "Дівчина з Данії";

  • "Коли я знову проживу своє життя";

  • "Ліга справедливості Зака Снайдера";

  • "Ананасовий експрес";

  • "Усі хлопці люблять Менді Лейн" тощо.

Зазначимо, що згадані стрічки, де знімалась Ембер, мають не надто високий рейтинг.

Які найкращі фільми можна подивитись з Джонні Деппом?

  • "Едвард Руки-ножиці" (1990).  Історія розповідає про таку собі істоту, яка має ім'я Едвард. Його створив вчений, однак раптова смерть не дозволила йому довершити роботу до логічного кінця. Сусідка, яка жила поруч, якось завітала в особняк, де побачила самотнього Едварда. Їй стало його шкода, тому запросила істоту пожити у себе. Такий добрий жест допоміг йому не тільки розширити коло знайомств, а й відкрити у собі талант перукаря.

  • "Турист" (2010). Олександр Пірс пограбував одного бандита й зробив пластичну операцію. Та поліції стало про це відомо. Від коханого дівчина отримала вказівку – їхати у Венецію та знайти там чоловіка схожого на нього, щоб у поліції подумали, що це він. Так вона і зробила. Однак не надто сильно пощастило її "жертві" – туристу з Америки, який не за власною волею став мішенню для бандитів і поліції.