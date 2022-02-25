Флоренс П’ю з "Чорної вдови" закликала своїх підписників фінансово підтримувати Україну
Джерело:Фото з інстаграму Флоренс П’ю
Голлівудська актриса, відома за головною роллю у супергеройському фільмі "Чорна вдова", підтримала Україну і закликала небайдужих фінансово допомагати українській армії.
Пам’ятаймо, українські військові дають гідну відсіч ворогові. А свідомі світові знаменитості продовжують публічно підтримувати Україну не лише словами, а й фінансово.
Важливо Блокуйте тих, хто поширює фейки, – акторка з Конотопа Марина Мазепа підтримала Україну
Ми вже писали, що українська акторка з Конотопа Марина Мазепа висловилася на підтримку України та поділилася в інстаграмі лінком благодійного фонду "Повернись живим", щоб її підписники змогли підтримати українську армію.
Голлівудська актриса Флоренс П’ю також підтримала Україну і закликала фінансово допомогти українській армії
"Я в шоці. Це жахливо. Картини розривають серце. Як ми вийшли з останніх двох років кошмару і вступили у новий?".
Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки
"Я не можу навіть уявити, як ці люди налякані. Мені неймовірно шкода всіх, кого це зачепило".
Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки
Моє серце розбите. В цьому пості є більше відео, але… так. Це реально. Це сталося".
Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки
"Україна потребує підтримки. Якщо можете, перейдіть за посиланням нижче, щоб пожертвувати. Будь ласка, не соромтеся надсилати мені повідомлення з будь-якими посиланнями, благодійними організаціями, новинами, які ви хочете, щоб я опублікувала".
Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки
"Монстр (...). Він божевільний".
Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки
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