Не зможете відірватися: на Netflix вийшов 6 сезон "Formula 1: Жени, щоб вижити"
Джерело:Netflix
Стримінгова платформа презентувала 6 сезон улюбленого документально серіалу, а якому розповідається про найпрестижніші змагання "Формулу 1".
Це довгоочікуване продовження, де є нові учасники команд, заміна менеджерів, затята дружба й гірке суперництво. Чудовий варіант для проведення вечора, якщо прагне отримати дозу адреналіну.
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Що показано у новому сезоні "Formula 1: Жени, щоб вижити"
6 сезон складається з 10 серій, кожна з яких привертає увагу з першої хвилини.
- 1 серія. Лоуренс Стролл понад усе прагне зробити команду "Астон Мартін" чемпіонами світу, але план може рухнути ще до початку нового сезону.
- 2 серія. У "Формулі 1" дебютує Нік де Фріз, однак через значний тиск йому важко відповідати очікуванням, які на нього покладають.
- 3 серія. "Макларен" має багато чого довести після минулого сезону. А з ким працюватиме зірковий гонщик Ландо Норріс?
- 4 серія. У нижній таблиці панує запекла боротьба між "Хаас" та "Вільямс".
- 5 серія. Естебан Окон і П'єр Гаслі – запеклі суперники з дитинства, які опиняються в одній команді. Чи зможуть вони забути давню ворожнечу?
- 6 серія. 13 років Льюїс Гамільтон працював у команді "Мерседес". Ось-ось його контракт закінчиться й перед гонщиком постає складний вибір.
- 7 серія. Менеджери команди "Альпін" через погані результати перебувають під тиском інвесторів з Голлівуду та змушені йти на жертви.
- 8 серія. "Феррарі" отримує нового керівника – Фреда Вассьора, який має привести команду до омріяної перемоги.
- 9 серія. Через нещасний випадок Данієль Ріккардо знову опиняється на лаві запасних. А його місце готовий зайняти амбітний новачок.
- 10 серія. Переможець цього сезону вже відомий, а "Мерседес" і "Феррарі" борються за друге місце.
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Який ще серіал популярний зараз на Netflix
У лідери повернувся один з найочікуваніших мінісеріалів 2023 року – "Любе дитя". Це 6-серійна драма, у якій розповідається історія Лени. Ця жінка таємничо зникла 13 років тому, а тепер її знайшла поліція. Та коли справу починають розплутувати, то розуміють, що загадок тут набагато більше, ніж здається на перший погляд.