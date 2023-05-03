Режисером "Форсажу 10" став Луї Летер’є, відомий за картинами "Ілюзія обману", "Перевізник" та "Астерікс та Обелікс: Місія Клеопатра". У трейлері звучить трек On The Nature of Daylight Макса Ріхтера.
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"Форсаж 10": трейтій трейлер і сюжет фільму
Довгоочікуваний фільм вражає зірковим складом. Окрім Віна Дізеля та Мішель Родрігес, у ньому зіграють:
- Хелен Міррен,
- Тайріз Гібсон,
- Наталі Еммануель,
- Лудакріс,
- Шарліз Терон,
- Джон Сіна,
- Сон Ган,
- Джейсон Момоа,
- Брі Ларсон,
- Джейсон Стейтем.
За сюжетом, грандіозна схема Данте змусила родину Торетто розсіятися по всьому світу: від Лос-Анджелеса до Риму, від Португалії до Антарктиди. Поки з’явилися нові союзники, щоб допомогти родині, старі вороги продовжують ховатися в тіні. Однак гра повністю змінюється, коли Торетто виявляє, що кінцевою метою Данте є не хто інший, як його власний восьмирічний син. Ставки ніколи не були вищими, оскільки клан Торетто бореться за захист своїх власних сил і припинення мерзенного плану Данте.
Шанувальники з нетерпінням чекають виходу "Форсажу 10". Стрічка вийде 19 травня і стане передостаннім фільмом культової серії. Після нього буде одинадцята частина, яка завершить історію сім’ї.
"Форсаж 10": дивіться трейлер