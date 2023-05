Режисером "Форсажу 10" став Луї Летер’є, відомий за картинами "Ілюзія обману", "Перевізник" та "Астерікс та Обелікс: Місія Клеопатра". У трейлері звучить трек On The Nature of Daylight Макса Ріхтера.

"Форсаж 10": трейтій трейлер і сюжет фільму

Довгоочікуваний фільм вражає зірковим складом. Окрім Віна Дізеля та Мішель Родрігес, у ньому зіграють:

Хелен Міррен,

Тайріз Гібсон,

Наталі Еммануель,

Лудакріс,

Шарліз Терон,

Джон Сіна,

Сон Ган,

Джейсон Момоа,

Брі Ларсон,

Джейсон Стейтем.

За сюжетом, грандіозна схема Данте змусила родину Торетто розсіятися по всьому світу: від Лос-Анджелеса до Риму, від Португалії до Антарктиди. Поки з’явилися нові союзники, щоб допомогти родині, старі вороги продовжують ховатися в тіні. Однак гра повністю змінюється, коли Торетто виявляє, що кінцевою метою Данте є не хто інший, як його власний восьмирічний син. Ставки ніколи не були вищими, оскільки клан Торетто бореться за захист своїх власних сил і припинення мерзенного плану Данте.

Шанувальники з нетерпінням чекають виходу "Форсажу 10". Стрічка вийде 19 травня і стане передостаннім фільмом культової серії. Після нього буде одинадцята частина, яка завершить історію сім’ї.

"Форсаж 10": дивіться трейлер