"Фортеця Маріуполь": перша серія з циклу фільмів про захисників "Азовсталі" вийшла онлайн

Режисерка Юлія Гонтарук, учасниця компанії Babylon'13, зняла цикл короткометражних фільмів про захисників Маріуполя на заводі "Азовсталь". Проєкт містить відеодзвінки до бійців, які перебувають в оточенні.

З початку облоги Юлія Гонтарук спілкується з бійцями полку "Азов", передає 24 канал. У першій серії циклу ми чуємо вірш Нави, який вона записала у бункері "Азовсталі", де перебуває й досі.

Якщо ви пропустили "Маріуполь. Хроніки пекла": фільм про повню руйнацію і гуманітарну катастрофу вийшов онлайн

"Фортеця Маріуполь" про захисників "Азовсталі": що варто знати про проєкт

Як відомо, Гонтарук співпрацює з азовцями з 2015 року, коли розпочала роботу над проєктом "Залізна сотня". Сьогодні більшість з них опинилася в оточенні росіян. Щоб ми не забували про незламність наших воїнів, а зокрема не втрачали надії їхнього звільнення, режисерка вирішила задокументувати розмови у формі короткометражок.

Саме через особистий контакт вони погодилися і прийняли мій запит. Надзвичайно складно говорити з людьми, які розуміють і готові загинути. Вони не відступлять, не відійдуть, вони будуть до кінця там. Вони хочуть почути, що в них вірять, що вони повернуться додому до своєї сім’ї. Звичайно, мої повідомлення певною мірою теж підтримка,

– поділилася режисерка.

Цикл фільмів розпочинається віршем дівчини Нави, яка у 2016 році працювала у пресслужбі "Азову", а сьогодні перебуває зі всіма Героями в "Азовсталі".

Що ти шукаєш під нашими будинками,

Підіймаючи їх, як коробки картонні?

Рискаючи вулицями. Розсуваючи асфальт, утворюючи ями в декілька метрів?

Вивертаючи нутрощі наших вулиць назовні,

Роблячи з квітучого міста кам'яних руїн мертві нетрі.

Кого ти шукаєш? Дівчинку, з очима кольору моря?

Яка збиралась піти в школу наступного вересня тільки?

Це їй ти бажаєш страждання і максимум горя?

Це її ти ненавидиш всім звірячим єством настільки,

Що розбомбив усі школи, аби вона лишилася вдома. Ну як вдома – у підвалі

Зруйнованої дев'ятиповерхівки.

Її мама померла, перед смертю її мучила спрага й страшенні судоми

Цій дівчинці, яку ти, напевно, шукаєш, також нині боляче й гірко.

А ти риєшся, підлий, ти розбризкуєш вогняну слину

Ти винюхуєш й б'єш без розбору, бо ще не зміг відшукати.

Дикий звір. Якби ж ти міг відчути хоч краплю провини,

Ти б себе сам убив, ти б дозволив містянам себе розірвати.

Ти шукаєш її. А її сильно стиснули плити. І не в змозі вдихнути, тому вона тиха і млосна.

Причаїлась, мала. А ти знаєш, вона так далека від злості.

Та близька до можливості всі ці жахи пережити.

Ти шукаєш її. Ти руйнуєш ненависне місто.

Через те, що це місто від тебе далеке красою.

А ця дівчинка, що має очі кольору моря,

Має вижити. Й світу про тебе усе розповісти.

"Фортеця Маріуполь": дивіться першу серію з циклу фільмів про захисників "Азовсталі"

Нещодавно командир морпіхів Сергій Волина створив акаунт у твітері та звернувся до Ілона Маска. Герой закликав винахідника допомогти захисникам Маріуполя вибратися з "Азовсталі". Командир морпіхів наголосив, що бійцям потрібна допомога надлюдини.

Українські кінематографісти створюють фільми про Маріуполь

На початку травня в Україні вийшов фільм про Маріуполь режисерки та сценаристки Єлизавети Татарінової. У стрічці зображені розповіді тих, хто вижив, про життя у пеклі та зрештою – порятунок.

Наприкінці квітня українські побачили короткометражній документальний фільм про блокадний Маріуполь. Стрічка має назву MARIUPOL 2022. Зняв короткометражку головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний. Він під час блокади міста, разом із сім'єю, жив у сховищі Морського ліцею.

Важливо зазначити, що 11 травня стрічку Одеської кіностудії "Чому я живий" режисера Віллена Новака визнали найкращою у категорії "Кращий повнометражний фільм" на кінофестивалі Future of Film Awards у Македонії. Сюжет фільму заснований на реальних подіях та розповідає про Маріуполь під час Другої світової війни.

Кожен має свою історію, але вона спільна – свідчення про військові злочини, які чинить Росія. Відверта і страшна, бо те, що відбувається у Маріуполі важко уявити. Але ми маємо її почути,

– сказали автори фільму "Маріуполь: Хроніки пекла".

"Маріуполь: Хроніки пекла": дивіться фільм

Читайте також Відбілювання варто припинити, – яку загрозу несе російський фільм Серебреннікова у Каннах

Якою є ситуація на "Азовсталі"

"Азовсталь" направду стала справжньою фортецею. Російські загарбники щоденно намагаються штурмувати її. Однак, захисники Маріуполя продовжують тримати героїчну оборону і не здаються.

Вчора вранці, 11 травня, українські герої повідомили, що лише упродовж останньої доби російські загарбники здійснили 20 повітряних атак.

Варто зауважити, ситуація на "Азовсталі" – критична. За словами Ірини Верещук, серед 1000 українських бійців, які там перебувають, чимало поранених. Вони знаходяться в абсолютній антисанітарії з відкритими ранами.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна застосовує усі можливі дипломатичні інструменти, аби врятувати захисників Маріуполя. Зокрема, Україна запропонувала обмін. Українська сторона просить вивезти важкопоранених хлопців з "Азовсталі" в обмін на полонених окупантів.