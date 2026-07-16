7 французьких комедій, від яких сміятиметеся до сліз
Французи давно довели: смішно може бути без вибухів, туалетного гумору й нескінченних жартів "нижче пояса". Достатньо трохи абсурду, харизматичних героїв і ситуацій, у яких усе йде зовсім не за планом. Хоча...
24 Канал зібрав комедій на вечір, якщо хочеться відволіктися від новин і просто добре провести час.
"Плейбой під прикриттям"
Якби Джеймс Бонд і герой аніме вирішили стати однією людиною, вийшов би Нікі Ларсон. Приватний детектив отримує дивне завдання – знайти парфуми, які змушують закохуватися всіх навколо. Абсурд, екшн і жарти сиплються майже без пауз, тож нудьгувати тут просто ніколи.
"Плейбой під прикриттям": дивитись трейлер
"Донька мого терапевта"
Дем'єн має стільки страхів, що навіть психотерапевт вирішує: досить. Ліками від усіх проблем має стати... кохання. Але є нюанс – нова обраниця виявляється донькою того самого лікаря. Незручних ситуацій буде значно більше, ніж сеансів терапії.
"Донька мого терапевта": дивитись трейлер
"Super Алібі"
Що робити, якщо дуже хочеться збрехати, але не вистачає фантазії? Звернутися до агентства, яке професійно вигадує алібі. Проблеми починаються тоді, коли головний герой сам заплутується у власній брехні.
"Super Алібі": дивитись трейлер
"Не гальмуй"
Звичайна сімейна поїздка дуже швидко виходить з-під контролю. Автомобіль перестає гальмувати, діти панікують, дідусь хоче в туалет, а проблеми множаться швидше, ніж кілометри на спідометрі. Ідеальна комедія для тих, хто думає, що їхні сімейні подорожі були катастрофою.
"Не гальмуй": дивитись трейлер
"Наречений з All Inclusive"
Чоловік прилітає до Парижа, щоб знайти жінку, яку кохав ще в дитинстві. Але замість романтики отримує брата, квартиру з сюрпризами та хитрий план обману.
"Наречений з All Inclusive": дивитись трейлер
"Працівник року"
Держслужбовця всіма силами намагаються звільнити, але він уперто не здається. Його відправляють у найвіддаленіші куточки світу, де доводиться рятувати науковців від білих ведмедів і переживати ще безліч дивних пригод.
"Працівник року": дивитись трейлер
"Інструкція з виховання мажорів"
Багатий батько втомився від дітей, які вважають гроші нескінченним ресурсом. Тому повідомляє їм одну "дрібницю" – сім'я нібито збанкрутувала. І поки спадкоємці вперше знайомляться з роботою та реальним життям, глядач отримує чудову порцію французького гумору.
"Інструкція з виховання мажорів": дивтись трейлер
Ну і для кращого ефекту - ловіть ще цю добірку легких комедій.