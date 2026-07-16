7 французьких комедій, від яких сміятиметеся до сліз

Французи давно довели: смішно може бути без вибухів, туалетного гумору й нескінченних жартів "нижче пояса". Достатньо трохи абсурду, харизматичних героїв і ситуацій, у яких усе йде зовсім не за планом. Хоча...

24 Канал зібрав комедій на вечір, якщо хочеться відволіктися від новин і просто добре провести час.

"Плейбой під прикриттям"

Якби Джеймс Бонд і герой аніме вирішили стати однією людиною, вийшов би Нікі Ларсон. Приватний детектив отримує дивне завдання – знайти парфуми, які змушують закохуватися всіх навколо. Абсурд, екшн і жарти сиплються майже без пауз, тож нудьгувати тут просто ніколи.

"Плейбой під прикриттям": дивитись трейлер

"Донька мого терапевта"

Дем'єн має стільки страхів, що навіть психотерапевт вирішує: досить. Ліками від усіх проблем має стати... кохання. Але є нюанс – нова обраниця виявляється донькою того самого лікаря. Незручних ситуацій буде значно більше, ніж сеансів терапії.

"Донька мого терапевта": дивитись трейлер

"Super Алібі"

Що робити, якщо дуже хочеться збрехати, але не вистачає фантазії? Звернутися до агентства, яке професійно вигадує алібі. Проблеми починаються тоді, коли головний герой сам заплутується у власній брехні.

"Super Алібі": дивитись трейлер

"Не гальмуй"

Звичайна сімейна поїздка дуже швидко виходить з-під контролю. Автомобіль перестає гальмувати, діти панікують, дідусь хоче в туалет, а проблеми множаться швидше, ніж кілометри на спідометрі. Ідеальна комедія для тих, хто думає, що їхні сімейні подорожі були катастрофою.

"Не гальмуй": дивитись трейлер

"Наречений з All Inclusive"

Чоловік прилітає до Парижа, щоб знайти жінку, яку кохав ще в дитинстві. Але замість романтики отримує брата, квартиру з сюрпризами та хитрий план обману.

"Наречений з All Inclusive": дивитись трейлер

"Працівник року"

Держслужбовця всіма силами намагаються звільнити, але він уперто не здається. Його відправляють у найвіддаленіші куточки світу, де доводиться рятувати науковців від білих ведмедів і переживати ще безліч дивних пригод.

"Працівник року": дивитись трейлер

"Інструкція з виховання мажорів"

Багатий батько втомився від дітей, які вважають гроші нескінченним ресурсом. Тому повідомляє їм одну "дрібницю" – сім'я нібито збанкрутувала. І поки спадкоємці вперше знайомляться з роботою та реальним життям, глядач отримує чудову порцію французького гумору.

"Інструкція з виховання мажорів": дивтись трейлер

Ну і для кращого ефекту - ловіть ще цю добірку легких комедій.