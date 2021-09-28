Фроленс П’ю претендує на роль Мадонни в однойменному байопіку – офіційно
Джерело:Screen Rant
Мадонна підтвердила, що Флоренс П'ю – перша у списку тих, хто може зіграти культову співачку у біографічному фільмі про її життя Madame X.
Останніми роками Фроленс П’ю домінувала на великому екранні у фільмах Marvel, зокрема в "Чорній вдові" в ролі Олени, сестри Наташі Романової, у стрічці "Маленькі жінки", де зіграла Емі Марч та в хорорі "Сонцестояння", у якому перевтілилася в Дані.
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Претенденти на роль Мадонни у її байопіку
Раніше була інформація, що Періс-Майкл Кетрін також могла б зіграти співачку через неймовірну схожість із нею. Тепер Флоренс П’ю є ближчою до виконання ролі, ніж вважалося. У інтерв’ю AP (Via Yahoo) Мадонна підтвердила, що все ще є на етапі написання сценарію її "візуальної автобіографії". Співачка заявила, що вони ще не вирішили, хто точно зіграє її у фільмі, однак Флоренс П’ю – на вершині айсбергу, "на висоті", коли справа дійшла до короткого списку.
Я не знаю. Ми ще не вирішили, але вона безумовно там. Вона там в списку,
– говорить Мадонна про Флоренс П’ю.
Сьогодні над проєктом працюють: шліфують сценарій і готують до зйомок. Мадонна прагне зробити фільм досконалим і заявляє, що це "довгий і важкий процес".
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Що відомо про біографічний фільм Madame X
- Майбутній біографічний фільм Мадонни пройшов важкий шлях на етапі підготовки до зйомок. Письменниця Діабло Коді (яка отримала Оскар за свою роботу над "Юноною"), як повідомляється, вибула з проєкту після того, як Мадонна зрозуміла, що їхні інтереси щодо роботи не збігаються. Пізніше авторка Ерін Вілсон стала співавтором сценарію зі співачкою;
- Байопік присвячений молодим рокам попдіви і розповість історію про те, як вона приїхала в Нью-Йорк, щоб стати танцівницею, а в результаті зачарувала усіх і стала іконою, якою є досі;
- У своєму проєкті Мадонна представить ексклюзивні кадри з її туру Madame X, який закінчився в березні 2020 року. Її 75-денний тур містив у собі закриті майданчики в десятках міст. Фанатам було заборонено користуватися телефонам, тож новий документальний фільм стане єдиною можливістю побачити кадри з її шоу;
- Фільм Madame X був знятий у Лісабоні та Португалії. У ньому беруть участь 48 артистів, зокрема й діти Мадонни, музиканти й танцюристи з усього світу, а також жіночий оркестр Orquestra Batukadeiras;
- Стрічка вийде через 30 років після новаторського документального фільму Мадонни "Правда або дія", який розповідає про її життя під час світового турне "Блондинка з амбіціями". На той час цей проєкт став найкасовішою документальною стрічкою в історії.