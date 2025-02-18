Скільки заробили зірки "Гаррі Поттера" за головні ролі: названо приголомшливі суми

З моменту виходу першого фільму про Гаррі Поттера минуло майже 25 років. За цей час франшиза встигла полюбитися фанам по всьому світу. Заробітки акторів мали відповідати їхній популярності, тож не дивно, що зараз вони мають багатомільйонні статки.

Деніел Редкліфф, який втілив на екрані Гаррі Поттера, досі отримує кошти за роль, що зробила його популярною. 24 Канал з посиланням на The Daily Mail розповість, яку суму загалом заробили актори за фільми та скільки складають їхні статки зараз.

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Деніел Редкліфф – понад 115 мільйонів доларів (96,3 мільйона фунтів)

Актор, який зіграв роль хлопчика, що вижив, отримав 1 мільйон фунтів стерлінгів за перший фільм. На той час йому було лиш 12 років. Згодом його статок становив понад 96 мільйонів фунтів стерлінгів. І хоч Деніел Редкліфф зіграв у багатьох інших стрічках, нічого з цих фільмів не стало таким касовим і відомим, як "Гаррі Поттер".



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Емма Вотсон – понад 81 мільйонів доларів (67 мільйонів фунтів)

Емма Вотсон за роль найрозумнішої чарівниці та подруги Гаррі Поттера Герміони Ґрейнджер заробила близько 49 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких половину суми становив гонорар за останні два фільми. Акторці вдалося також отримати 17 мільйонів за фільм "Красуня і чудовисько" та ще 3 мільйони за "Маленькі жінки". Емма Вотсон була обличчям парфумів Burberry, Lancome і Prada та рекламувала найпопулярніші модні й косметичні бренди.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Руперт Ґрінт – 48,6 мільйона доларів (40 мільйонів фунтів)

За роль найкращого друга Гаррі Поттера актор заробив 21 мільйон фунтів стерлінгів та подвоїв свій статок. Також він знявся у кількох серіалах та вкладався у нерухомість.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Том Фелтон – 19 мільйонів доларів (16 мільйонів фунтів)

У 12 років Том Фелтон отримав роль пихатого хулігана Драко Мелфоя. За час знімань він заробив 14 мільйонів фунтів. Згодом актор зізнався, що витрачав ці кошти доволі легковажно – на швидкі авто та розкішні подарунки для сім'ї. Тому він продовжив активну кінокар'єру, а ще випустив автобіографію.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Роберт Паттінсон – понад 97 мільйонів доларів (80 мільйонів фунтів)

Актор зізнався, що гроші з Гаррі Поттера дозволили йому жити тривалий час без роботи. Попри те, що Седрика Діґорі вбили у четвертій частині, він однаково заробив чималі кошти. Згодом Паттінсон повернувся до акторства.



Зірка "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму