Гаррісон Форд у 84 роки вразив фізичною формою: фото актора обговорює мережа
Схоже, Гаррісон Форд вирішив ще раз нагадати, що цифра в паспорті – не завжди найцікавіша частина біографії. 83-річного актора помітили під час велопрогулянки в Лос-Анджелесі, і увагу шанувальників привернув не велосипед.
Hello опублікував фото, на яких зірка "Індіани Джонса" та серіалу "Терапія" вирушив на тренування у велосипедній формі, яка не приховувала його підтягнуту фізичну форму. На відміну від свого колеги Ентоні Гопкінса, Гарісон виглядає більш енергійним - перед поїздкою актор одягнув футболку, шолом і вирушив кататися містом, попри спеку.
У чому його секрет
Гарісон Форд на прогулянці / Фото X17online.com
Сам Форд не раз розповідав, що тренується насамперед для того, щоб уникати травм. За його словами, програма занять побудована на вправах із гантелями та медболом, а ще він регулярно катається на велосипеді й грає в теніс.
Гарісон Форд на прогулянці / Фото X17online.com
Не менш стримане й меню актора. Раніше він зізнавався, що майже відмовився від м'яса та молочних продуктів, віддаючи перевагу овочам і рибі. Щоправда, сам Гаррісон жартував, що така дієта "дуже нудна".
Гарісон Форд на рпогулянці / Фото X17online.com
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