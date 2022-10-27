"Цей персонаж дуже дорогий мені": Генрі Кавілл повернеться до ролі Супермена

Англійський актор Генрі Кавілл публічно заявив, що готовий повернутися до ролі Супермена. Він з нетерпінням чекає, аби розповісти трохи радіснішу історію цього персонажа.

Шанувальникам фільмів про супергероїв DC більше не потрібно задумуватися про екранне майбутнє Супермена. Після виходу "Чорного Адама", Генрі Кавілл офіційно заявив, що повернеться до своєї легендарної ролі.

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Генрі Кавілл повернеться до ролі Супермена

Я хотів офіційно заявити, що я вернувся як Супермен, – сказав Кавілл у відео в інстаграмі. – Зображення, яке ви бачите в цьому пості, і те, що ви бачили в "Чорному Адамі", – це лише мала частина того, що настане. Є за що бути вдячним, і я доберусь до цього з часом, красно дякую за вашу підтримку та терпіння".

Кавілл доповнив, що для нього дуже важливий Супермен як персонаж. Як повідомив актор, він з нетерпінням чекає на нову історію, але більш радісну.

Цей персонаж дуже дорогий мені. Минуло п'ять років, але я не втрачав надію. І це дивно, що ми тут і знову говоримо про це. У мого героя дуже світле майбутнє. І я з нетерпінням чекаю на момент, коли зможу розповісти історію радісного Супермена,

– зазначив він.

Пост, яким поділився Генрі Кавілл: дивіться відео



Генрі Кавілл вперше зіграв Супермена у фільмі "Людина зі сталі" 2013 року і продовжив грати культового супергероя у двох наступних фільмах режисера Зака ​​Снайдера: "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" 2016 року та "Ліга справедливості" 2017 року.

Після камео в "Шазам!" 2018 року Кавілл більше не збирався зніматися у фільмах про Супермена. Але актор ніколи не втрачав надії — навіть коли він отримав головну роль у серіалі "Відьмак" від Netflix, Кавілл продовжував говорити інтерв'юерам, що "плащ все ще в шафі".