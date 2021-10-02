Герцог з "Бріджертонів" Реге‑Жан Пейдж зніметься у новому фільмі Netflix

Маємо той випадок, коли про фільм ще інформації мінімум, але вже знаємо виконавця головної ролі. Netflix планує зняти фільм про пограбування із Реге‑Жан Пейджом, зіркою найпопулярнішого серіалу стрімінгу "Бріджертони".

Пейдж стане й продюсером проєкту спільно з лауреатом премії "Еммі" Ноєм Хоулі, Майком ЛаРокка і Анжелою Руссо-Отстот, а також з авторами останніх частин франшизи "Месники" Ентоні і Джо Руссо.

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Розробкою фільму займаються кінокомпанії AGBO і 26 Keys.

AGBO спочатку була заснована для того, щоб ми могли співпрацювати з артистами, яких ми дуже поважаємо і якими захоплюємося,

– сказав представник студії Майк ЛаРокка.

Деталі сюжету для трилера зберігаються у секреті. Дата релізу ще не призначена.

Що відомо про серіал "Бріджертони", у якому знявся Реге‑Жан Пейдж

У 2020 році Netflix і AGBO зняли фільм "Евакуація" за сценарієм Джо Руссо, який у 99 мільйонах сімей у всьому світі став найпопулярнішим оригінальним фільмом стрімера в історії. У цьому фільмі знімалися Кріс Гемсворт, Рудракш Джайсвал, Девід Гарбор, Панкадж Тріпаті, Рандіп Худа, Гольшіфте Фарахані, Марк Донато та інші.

Перший сезон серіалу встигли подивитися понад 60 мільйонів. У основі "Бріджертонів" – серія любовних романів письменниці Джулії Квінн. Секс, розкішні костюми, інтриги, а головне – чарівні персонажі. Один із них – Саймон Бассет, норовливий герцог Гастінгс. Батьки кожної дівчини хочуть, щоб їхня донька вийшла за нього заміж. Однак, герцог заприсягнувся батькові, що ніколи не одружиться, щоб не продовжувати роду. Ось тут і виникає проблемна любовна історія, в якій Реге‑Жан Пейдж зіграв ідеально.

Прем’єра нових серій "Бріджертонів" відбудеться навесні 2022 року.

"Бріджертони" 2022: дивіться трейлер