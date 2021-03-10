Гільдія режисерів США оголосила номінантів на свою премію

Гільдія режисерів (DGA) оголосила претендентів на свою престижну премію. Щорічно її видають за видатні досягнення в області режисури кіно і телебачення.
За нагороду позмагаються Девід Фінчер, Аарон Соркін і Лі Айзек Чун. Також вперше в історії нагороди на приз претендують відразу дві жінки-режисерки – Хлоя Чжао й Еміральд Феннел.
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В серіальних категоріях за премію позмагаються творці таких відомих серіалів, як "Мандалорець", "Краще телефонуйте Солу" та "Бріджертони". Також у номінацію потрапили режисери міні-серіалів "Ферзевий гамбіт" та "ВандаВіжн".
73-тя церемонія вручення премій DGA пройде 10 квітня 2021 року.
Номінанти на премію DGA
Кінематографічні номінації
Найкращий режисер повнометражного фільму
- Чи Айзек Чун – "Мінарі"
- Еміральд Феннел – "Дівчина, що подає надії"
- Девід Фінчер – "Манк"
- Аарон Соркін – "Суд над чиказькою сімкою"
- Хлоя Чжао – "Земля кочівників"
Найкращий режисерський дебют
- Рада Бланк – "40-річна версія"
- Фернандо Фріаш – "Мене тут більше немає"
- Реджина Кінг – "Одна ніч в Майамі"
- Даріус Мардер – "Звук металу"
- Флоріан Зеллер – "Батько"
Телевізійні номінації
Найкращий режисер драматичного серіалу
- Джейсон Бейтман – "Озарк"
- Джон Фавро – "Мандалорець"
- Вінс Гілліган – "Краще телефонуйте Солу"
- Леслі Лінка Глеттер – "Батьківщина"
- Джулі Енн Робінсон – "Бріджертони"
Найкращий режисер комедійного серіалу
- Зак Брафф – "Тед Лассо"
- М. Дж. Делані – "Тед Лассо"
- Сюзанна Фогель – "Бортпровідниця"
- Ерін О'Меллі – "Стримай свій ентузіазм"
- Джефф Шаффер – "Стримай свій ентузіазм"
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Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу
- Сюзанна Бір – "Відіграти назад"
- Скотт Френк – "Ферзевий Гамбіт"
- Томас Каіл – "Гамільтон"
- Метт Шекман – "ВандаВіжн"
- Лінн Шелтон – "І всюди тліють пожежі"