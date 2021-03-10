Гільдія режисерів США оголосила номінантів на свою премію

Гільдія режисерів (DGA) оголосила претендентів на свою престижну премію. Щорічно її видають за видатні досягнення в області режисури кіно і телебачення.

За нагороду позмагаються Девід Фінчер, Аарон Соркін і Лі Айзек Чун. Також вперше в історії нагороди на приз претендують відразу дві жінки-режисерки – Хлоя Чжао й Еміральд Феннел.

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В серіальних категоріях за премію позмагаються творці таких відомих серіалів, як "Мандалорець", "Краще телефонуйте Солу" та "Бріджертони". Також у номінацію потрапили режисери міні-серіалів "Ферзевий гамбіт" та "ВандаВіжн".

73-тя церемонія вручення премій DGA пройде 10 квітня 2021 року.

Номінанти на премію DGA

Кінематографічні номінації

Найкращий режисер повнометражного фільму

Чи Айзек Чун – "Мінарі"

Еміральд Феннел – "Дівчина, що подає надії"

Девід Фінчер – "Манк"

Аарон Соркін – "Суд над чиказькою сімкою"

Хлоя Чжао – "Земля кочівників"

Найкращий режисерський дебют

Рада Бланк – "40-річна версія"

Фернандо Фріаш – "Мене тут більше немає"

Реджина Кінг – "Одна ніч в Майамі"

Даріус Мардер – "Звук металу"

Флоріан Зеллер – "Батько"

Телевізійні номінації

Найкращий режисер драматичного серіалу

Джейсон Бейтман – "Озарк"

Джон Фавро – "Мандалорець"

Вінс Гілліган – "Краще телефонуйте Солу"

Леслі Лінка Глеттер – "Батьківщина"

Джулі Енн Робінсон – "Бріджертони"

Найкращий режисер комедійного серіалу

Зак Брафф – "Тед Лассо"

М. Дж. Делані – "Тед Лассо"

Сюзанна Фогель – "Бортпровідниця"

Ерін О'Меллі – "Стримай свій ентузіазм"

Джефф Шаффер – "Стримай свій ентузіазм"

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Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу