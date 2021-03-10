Гільдія режисерів США оголосила номінантів на свою премію

10 березня 2021 , 10:36
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Джерело:

Deadline

Гільдія режисерів (DGA) оголосила претендентів на свою престижну премію. Щорічно її видають за видатні досягнення в області режисури кіно і телебачення.

За нагороду позмагаються Девід Фінчер, Аарон Соркін і Лі Айзек Чун. Також вперше в історії нагороди на приз претендують відразу дві жінки-режисерки – Хлоя Чжао й Еміральд Феннел.

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В серіальних категоріях за премію позмагаються творці таких відомих серіалів, як "Мандалорець", "Краще телефонуйте Солу" та "Бріджертони". Також у номінацію потрапили режисери міні-серіалів "Ферзевий гамбіт" та "ВандаВіжн".

73-тя церемонія вручення премій DGA пройде 10 квітня 2021 року.

Номінанти на премію DGA

Кінематографічні номінації

Найкращий режисер повнометражного фільму

  • Чи Айзек Чун – "Мінарі"
  • Еміральд Феннел – "Дівчина, що подає надії"
  • Девід Фінчер – "Манк"
  • Аарон Соркін – "Суд над чиказькою сімкою"
  • Хлоя Чжао – "Земля кочівників"

Найкращий режисерський дебют

  • Рада Бланк – "40-річна версія"
  • Фернандо Фріаш – "Мене тут більше немає"
  • Реджина Кінг – "Одна ніч в Майамі"
  • Даріус Мардер – "Звук металу"
  • Флоріан Зеллер – "Батько"

Телевізійні номінації

Найкращий режисер драматичного серіалу

  • Джейсон Бейтман – "Озарк"
  • Джон Фавро – "Мандалорець"
  • Вінс Гілліган – "Краще телефонуйте Солу"
  • Леслі Лінка Глеттер – "Батьківщина"
  • Джулі Енн Робінсон – "Бріджертони"

Найкращий режисер комедійного серіалу

  • Зак Брафф – "Тед Лассо"
  • М. Дж. Делані – "Тед Лассо"
  • Сюзанна Фогель – "Бортпровідниця"
  • Ерін О'Меллі – "Стримай свій ентузіазм"
  • Джефф Шаффер – "Стримай свій ентузіазм"

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Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу

  • Сюзанна Бір – "Відіграти назад"
  • Скотт Френк – "Ферзевий Гамбіт"
  • Томас Каіл – "Гамільтон"
  • Метт Шекман – "ВандаВіжн"
  • Лінн Шелтон – "І всюди тліють пожежі"