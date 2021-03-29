Гай Річі презентував видовищний трейлер до екшену "Гнів людський": відео

Все менше часу залишається до прем'єри довгоочікуваного екшен-трилера Гая Річі "Гнів людський". Підігріти цікавість публіки до цієї новинки кіно вирішили трейлером, який з'явився у мережі 29 березня.

Фільм "Гнів людський" від Гая Річі став однією з найочікуваніших новинок Голлівуду. На великі екрани в Україні цей екшен вийде 22 квітня. Чого очікувати глядачам від цієї роботи Гая Річі – дізнавайтесь у матеріалі.

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"Гнів людський": сюжет і трейлер

Всі події в екшені відбуваються у Лос-Анджелесі, тому не дивно, що саме в цьому місті проходили зйомки. Цікаво, що це перший досвід для Гая Річі: до цього режисер обирав інші локації в Європі, США та Канаді.

За сюжетом, місто сколихнула серія пограбувань інкасаторів. Грабіжники діяли, як злагоджений механізм, а тому без проблем заволоділи мільйонами доларів. Знайти злочинців візьметься загадковий герой Гілл, який має свої мотиви у цій справі. І сумнівів не виникає: коли месник вистежить зловмисників, їм не уникнути гніву людського.

Головну роль у стрічці отримав Джейсон Стейтем, який вже є зіркою екшенів. Тому на глядачів чекає чимало видовищних бійок, які частково можна побачити у трейлері.

"Гнів людський": дивіться перший трейлер

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Акторський склад фільму "Гнів людський"

Це не вперше Гай Річі співпрацює з Джейсоном Стейтемом. На їхньому рахунку вже є стрічки "Карти, гроші, два стволи" та "Великий куш".

Я зрозумів, що це ідеальний сюжет для нашого з Джейсоном возз'єднання. Історія, в якій неминуче насильство, брутальність, агресія, але також і тема гріха, помсти, усвідомлення правди перед самим собою. В основі нашого фільму – дуже потужна історія,

– розповів Гай Річі.



"Гнів людський": постер до фільму / Фото Пресслужба

Також головні ролі у фільмі "Гнів людський" отримали: