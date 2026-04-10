Рідні брати та сестри, які стали популярними голлівудськими акторами

Часто так буває, що у сім'ях одразу декілька дітей ідуть творчим шляхом і стають чи то музикантами, чи то акторами. Найцікавіше стає тоді, коли вони разом знімаються у фільмах або ж виступають на одній сцені.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, відзначають День братів і сестер. Тому 24 Канал вирішив розповісти про декілька зіркових братів і сестер, які зуміли побудувати успішні акторські кар'єри.

Маколей та Кіран Калкіни

Обоє рідних братів разом знялись у популярній різдвяній стрічці "Сам удома". Тоді найбільша популярність прийшла саме до Маколея, а от Кіран наздогнав своє пізніше.

Старший Калкін на якийсь час випав із кіноіндустрії, а от Кіран продовжував працювати. Від так, у 2025 році він отримав статуетку Оскар в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Актор зіграв роль у фільмі "Справжній біль".

Маколей та Кіран Калкіни / Фото Getty images

Зої та Емілі Дешанель

Емілі стала популярною завдяки ролі у серіалі "Кістки". А от Зої публіка впізнає завдяки багатьом іншим стрічкам: "Новенька", "500 днів літа" й "Завжди кажи "Так"". Сестри дещо відрізняються жанрами в акторстві, однак доволі часто разом з'являються на публіці.

Зої та Емілі Дешанель / Фото Getty images

Пенелопа та Моніка Крус

Пенелопу вважають однією з найуспішніших іспанських акторок у Голлівуді. Ба більше, вона навіть у 2009 році отримала Оскар за "Найкращу жіночу роль другого плану".

Моніка ж намагається поєднувати акторство й танці. Вона часто дублювала сестру у кадрі. Якщо пригадаєте, то Пенелопа знімалась у "Піратах Карибського моря: На дивних берегах". На той момент вона була вагітна, тому у деяких сценах її заміняла Моніка.

Пенелопа та Моніка Крус / Фото Getty images

Скарлетт і Хантер Йоганссон

Хто не знав, то Хантер – брат-близнюк акторки. Скарлетт уже давно стала зіркою Голлівуду та блокбастерів. Її брат не відстає й також встиг знятись у кількох фільмах й серіалах, однак його більше приваблює успіх в інших сферах, де він вже став популярним.

Скарлетт і Хантер Йоганссон / Фото Getty images

Кейсі та Бен Аффлек

Бен – старший брат, актор, режисер і сценарист. Він став відомий завдяки фільму "Розумник Вілл Хантінг". Ця стрічка принесла йому Оскар за сценарій. Також одна з його найвідоміших ролей – Бетмен у фільмах DS.

Кейсі ж відомий більш драматичними ролями. Він також є володарем Оскара за "Найкращу чоловічу роль" у фільмі "Манчестер біля моря".

Обидва починали кар'єру разом, але з часом пішли різними шляхами: Кейсі зосередився на авторському кіно, а Бен – на блокбастерах і режисурі.

Бен і Кейсі Аффлек / Фото Getty images

Тіомті та Полін Шаламе

У цій парі Тімоті – молодший брат, який став одним із найпопулярніших акторів свого покоління. Слава до нього прийшла з фільмом "Назви мене своїм ім'ям", за який його номінували на Оскар.

А Полін, окрім акторства, захоплюється ще й написанням сценаріїв. Вона стала відомою завдяки ролі у серіалі "Сексуальне життя студенток".

Тімоті і Полін Шаламе / Фото Getty images

