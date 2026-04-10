Рідні брати та сестри, які стали популярними голлівудськими акторами
- Маколей та Кіран Калкіни обидва знімалися у фільмі "Сам удома", а Кіран отримав Оскар у 2025 році за роль у фільмі "Справжній біль".
- Зіркові брати та сестри, такі як Пенелопа та Моніка Крус, Скарлетт і Хантер Йоганссон, а також Кейсі та Бен Аффлек, успішно працюють у Голлівуді, кожен у своєму напрямку.
Часто так буває, що у сім'ях одразу декілька дітей ідуть творчим шляхом і стають чи то музикантами, чи то акторами. Найцікавіше стає тоді, коли вони разом знімаються у фільмах або ж виступають на одній сцені.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, відзначають День братів і сестер. Тому 24 Канал вирішив розповісти про декілька зіркових братів і сестер, які зуміли побудувати успішні акторські кар'єри.
Не пропустіть Цей український серіал уже має 5 сезонів: де його дивитись
Маколей та Кіран Калкіни
Обоє рідних братів разом знялись у популярній різдвяній стрічці "Сам удома". Тоді найбільша популярність прийшла саме до Маколея, а от Кіран наздогнав своє пізніше.
Старший Калкін на якийсь час випав із кіноіндустрії, а от Кіран продовжував працювати. Від так, у 2025 році він отримав статуетку Оскар в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Актор зіграв роль у фільмі "Справжній біль".
Зої та Емілі Дешанель
Емілі стала популярною завдяки ролі у серіалі "Кістки". А от Зої публіка впізнає завдяки багатьом іншим стрічкам: "Новенька", "500 днів літа" й "Завжди кажи "Так"". Сестри дещо відрізняються жанрами в акторстві, однак доволі часто разом з'являються на публіці.
Пенелопа та Моніка Крус
Пенелопу вважають однією з найуспішніших іспанських акторок у Голлівуді. Ба більше, вона навіть у 2009 році отримала Оскар за "Найкращу жіночу роль другого плану".
Моніка ж намагається поєднувати акторство й танці. Вона часто дублювала сестру у кадрі. Якщо пригадаєте, то Пенелопа знімалась у "Піратах Карибського моря: На дивних берегах". На той момент вона була вагітна, тому у деяких сценах її заміняла Моніка.
Скарлетт і Хантер Йоганссон
Хто не знав, то Хантер – брат-близнюк акторки. Скарлетт уже давно стала зіркою Голлівуду та блокбастерів. Її брат не відстає й також встиг знятись у кількох фільмах й серіалах, однак його більше приваблює успіх в інших сферах, де він вже став популярним.
Кейсі та Бен Аффлек
Бен – старший брат, актор, режисер і сценарист. Він став відомий завдяки фільму "Розумник Вілл Хантінг". Ця стрічка принесла йому Оскар за сценарій. Також одна з його найвідоміших ролей – Бетмен у фільмах DS.
Кейсі ж відомий більш драматичними ролями. Він також є володарем Оскара за "Найкращу чоловічу роль" у фільмі "Манчестер біля моря".
Обидва починали кар'єру разом, але з часом пішли різними шляхами: Кейсі зосередився на авторському кіно, а Бен – на блокбастерах і режисурі.
Тіомті та Полін Шаламе
У цій парі Тімоті – молодший брат, який став одним із найпопулярніших акторів свого покоління. Слава до нього прийшла з фільмом "Назви мене своїм ім'ям", за який його номінували на Оскар.
А Полін, окрім акторства, захоплюється ще й написанням сценаріїв. Вона стала відомою завдяки ролі у серіалі "Сексуальне життя студенток".
А нещодавно ми розповідали про хобі відомих акторів. Дехто з них полюбляє в'язання, а комусь до душі гра на кларнеті.