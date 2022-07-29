Стівен Сігал, який може мати родичів в Україні, заявив, що не відмовиться від громадянства росії

Голлівудський актор Стівен Сігал підтримує війну росії проти України. На тлі повномасштабного вторгнення росіян, він поскаржився на русофобію та заявив, що ніколи не відмовиться від громадянства, яке отримав від владіміра путіна у 2016 році.

Крім того, Стівен Сігал заявив, що може мати родичів в Україні. Про це повідомили російські ЗМІ.

Читайте також Насправді світ мало знає про Україну, – Ірма Вітовська розповіла про легенду "братніх народів"

Американський актор Стівен Сігал ніколи не відмовиться від громадянства росії

Стівен Сігал народився 10 квітня 1952 року в США. У 2016 році владімір путін підписав указ про присвоєння акторові російського громадянства. "Я б дуже хотів кілька місяців у році проводити зі своїми друзями в росії, з людьми, які мене тут люблять і чекають", – казав тоді Сігал.

Днями знаменитість спілкувалася з російським ЗМІ, і на запитання про те, як на нього вплинула війна в Україні, він відповів: "Я ніколи не відмовлюся від російського паспорта". Він також розповів, що щодня стикається з русофобією.

Попри родинні зв’язки з росією, Сігал повідомив, що може мати й родичів в Україні. "З приводу України – не впевнений. У мене можуть бути родичі, але я не впевнений. Можливо", – заявив він.

Стівен Сігал: позиція щодо України

Колись він був доволі успішним американським актором і знімався переважно в бойовиках у ролі "крутого хлопця". Втім після початку російсько-української війни у 2014 році він, чи то з фінансових мотивів, чи то старечий маразм завітав доволі швидко, – став активним прихильником режиму путіна.

Сігал гучно відсвяткував своє 70-річчя в одному з найдорожчих ресторанів москви, куди запросив росіян. Серед них опинилися одіозні кремлівські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян, продюсер Віктор Дробиш, Олег Фірер, а також актор Олексій Чадов.

Стівен Сігал виступає за російську війну проти Грузії та України й стверджує, що Сполучені Штати "надто упереджено" ставляться до кремля.

Прихильник російських пропагандистів внесений у список осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Раніше повідомлялося, що Сігалу заборонено в'їзд в Україну до 2022 року.