HBO випустив тизер з головними майбутніми проєктами 2021 року: відео

HBO випустив тизер своїх головних проєктів, які вийдуть у 2021 році. У ньому зібрані кадри з 21 майбутнього проєкту.
У тизері зібрали як і очікувані сезони попередніх серіалів, так і кадри з майбутніх, зовсім нових телешоу, зокрема "Мейр з Істтауна" з Кейт Вінслет. Також можна побачити документалки про Тіну Тернер, скандал у сім'ї Вуді Аленна тощо.
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Головні проєкти від HBO у 2020 році
- "Небувалі" (The Nevers)
- "Сцени з подружнього життя" (Scenes From a Marriage)
- "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)
- "Білий лотос" (The White Lotus)
- "Спадщина" (Succession)
- "Хвиля 100 футів" (100 Foot Wave)
- "Ведмежий кут" (Beartown)
- "Біла ворона" (Insecure)
- "Зменш свій ентузіазм" Curb Your Enthusiasm
- "Лос Страшилкас" (Los Espookys)
- "Пацієнти" (In Treatment)
- "Тіна" (Tina)
- "Аллен проти Ферроу" (Allen v. Farrow)
- "Важкі удари" (Hard Knocks)
- "Ми були тут" (We're here)
- "Дами жартують по-чорному" (A Black Lady Sketch Show)
- "Справжній спорт з Брайантом Гамбелом" (Real Sports With Bryant Gambel)
- "Як з Джоном Вілсоном" (How To With John Wilson)
- "У реальному часі з Біллом Маром" (Real Time With Bill Maher)
- "Минулого тижня сьогодні ввечері з Джоном Олівером" (Last Week Tonight With John Oliver)
- "Бетті" (Betty)
Проєкти HBO у 2021 році: дивіться тизер