Гомер Сімпсон святкує ювілей: добірка найсмішніших моментів з життя телесімейки

Гомеру Сімпсону – 65 років! Редакція Кіно 24 відшукала найсмішніші серії та сформувала для шанувальників серіалу святкову добірку.

Кожного року 12 травня шанувальники культового сатиричного серіалу "Сімпсони" святкують важливу дату: день народження Гомера Сімпсона. В 2021 році у Гомера напівкругла дата: головному герою «Сімпсонів» виповнилося 65 років.

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Фанати визначають вік Гомера, орієнтуючись на водійські права, що були показані в одному із епізодів "Сімпсонів". Цього року американський актор Джозеф Гордон-Левітт ("Початок", "500 днів літа") нагадав про знаменну дату користувачам соціальної мережі Twitter, поділишвись знімком водійських прав культового персонажа.

Навіть офіційний акаунт Книги рекордів Гіннеса в Twitter, який не вважає Гомера найкращим татом світу, приєднався до хвилі вітань з нагоди Дня народження "найкращого анімаційного тата" та "короля всіх татусів". D'oh!

ТОП-10 найкращих серій про сімейку Сімпсонів

1. Marge Vs The Monorail (4 сезон, 12 серія)

Народ Спрінгфілда ніколи не можна було назвати відповідальними громадянами, але їх дурість часто призводить до якихось веселих подій. У цьому класичному епізоді місто вирішує придбати монорейки у тіньового мандрівного продавця. Підозри Мардж починають зростати щодо безпеки нової покупки, а Гомера називають монорельсовим провідником.



Гомер-провідник / IMDb

2. You Only Move Twice (8 сезон, 2 епізод)

Гомер влаштовується на нову захоплюючу роботу в містечку під назвою Сайпрес-Крик у загадковій корпорації Globex. Новий бос Гомера, Генк Скорпіон, виявляється доброзичливим та захопленим. Він подібний до лиходія Джеймса Бонда, але Гомер не враховує цього факту. Епізод має багато цікавих моментів, коли сім’я Сімпсонів намагається вписатись у своє нове незвично досконале життя в новому місті.



Новий бос Гомера, Генк Скорпіон та сім'я Сімпсонів / IMDb

3. Cape Feare (8 сезон, 2 епізод)

Другий Номер Боб виявився одним із найкращих персонажів Сімпсонів. Він же Роберт Андерданк Тервіллігер – божевільний геній наче створений для таких трилерних епізодів. У пародії на римейк "Мис Страху" Мартіна Скорсезе Боб звільняється з в'язниці і вирушає помститися Барту.



Другий Номер Боб намагається помститись Барту / Скриншот з серіалу

4. Homer's Enemy (8 сезон, 23 серія)

Небагато персонажів здійснили вплив на Сімпсонів лише однією появою, як Френк Граймс. Професійний та працьовитий натхненник, Граймс нарешті влаштовується на АЕС, де він змушений працювати разом з Гомером Сімпсоном. Він визнає Гомера некомпетентним і божеволіє від його випадкового успіху.



Гомер Сімпсон на робочому місці / IMDb

5. Who Shot Mr. Burns Part 1 (6 сезон, 25 серія)

Епізод в основному присвячений містеру Бернсу, одному з найзлісніших та найвибагливіших персонажів шоу. Після віднайдення крадених запасів нафти у жителів Спрінгфілда Бернс здобуває в місті багато ворогів, що призводить до страшного кінця (чи не зовсім) – один із громадян, які жадають справедливості, стріляє в нього в кінці епізоду. Хто б міг піти на такий рішучий крок?

6. Deep Space Homer (5 сезон, 15 серія)

Нажахані жителі Спрінгфілда / Screenrant

Один із епізодів серіалу, який перетворює серію у насичену сага, наповнену сміхом та хвилюваннями. Історія розпочинається з незадоволення роботою Гомера на АЕС і приводить розвиток подій до його навчання в NASA. І в Гомера відбувається захоплива космічна пригода за участю Базза Олдріна.

Гомер Сімпсон на космічному кораблі / Screenrant

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7. Rosebud (5 сезон, 4 серія)

Сімпсони люблять згадувати та пародіювати відомі фільми, а іноді навіть присвячують цьому цілі епізоди. "Бутон троянди" є пародією на "Громадянина Кейна" з містером Бернсом в головній ролі. Він намагається повернути частину свого втраченого дитинства.



Містер Бернс в дитинстві / Wikipedia

8. Homer's Barbershop Quartet (5 сезон, 1 серія)

Епізод є веселою сатирою на відомих "Бітлз" та їх історії успіху. Команда Гомера, Скіннера, Апу та Барні як музичної групи – виявляється ідеальною командою для шоу-бізнесу та музичного світу.

9. Who Shot Mr. Burns? Parts Two (7 сезон, 1 серія)

Перукарський квартет Гомера / Screenrant

В цьому епізоді нарешті стають зрозумілими деталі загадкового замаху на вбивство Містера Бернса.



Гомер Сімпсон та містер Бернс / Gamesradar

10. And Maggie Makes Three (6 сезон, 13 серія)

Не зовсім смішний, але найдраматичніший епізод в історії усього серіалу, який зачіпає за живе! Нам розповідають історію появи Меґґі та пояснюють причину, чому некомпетентний Гомер працює на АЕС.



Мардж, Гомер та Меґґі Сімпсони / Puzzledpagan