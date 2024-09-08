Любителям полоскотати нерви: 2 недооцінені готичні горор-фільми

Готичний горор – це специфічний жанр, що виник у літературі ще задовго до того, як з'явилося кіно. Це незвична атмосфера, психологічна напруга та елементи надприродного, що змушують застигнути перед екраном.

Чимало готичних фільмів вже здобули визнання та любов глядачів. Кіно 24 розповість про недооцінені фільми жахів, які варто подивитися.

До слова Створюють особливу атмосферу: 5 легендарних фільмів, які ми обожнюємо переглядати кожної осені

"Портрет Доріана Грея"

Рік випуску: 1945

Режисер: Альберт Левін

Рейтинг IMDb: 7.5

Знаменитий роман екранізовували кілька разів, але саме цей отримав Оскар за найкращу операторську роботу та найкраще передав атмосферу готичного твору.

Дія фільму розгортається у вікторіанському Лондоні. Чарівний Доріан Грей, засліплений своєю красою, готовий віддати все, щоб бути вічно молодим. Головний герой зазнає морального занепаду, а його справжню зіпсовану душу відображає лише портрет. Це один з найбільш недооцінених горорів.

"Портрет Доріана Грея": дивіться трейлер онлайн

"Жінка в чорному"

Рік випуску: 2012

Режисер: Джеймс Воткінс

Рейтинг IMDb: 6.4

Екранізація однойменного роману розповідає про Артура Кіппса, молодого адвоката. Події розгортаються в Англії XX століття. У головній ролі - зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф.

Артур Кіппс вирушає у віддалене село, щоб розібратися з паперами та документами клієнтки, яка нещодавно померла. Та він розуміє, що жінку зневажили, і тепер її привид у страшному та меланхолійному будинку жадає помсти.

"Жінка в чорному": дивіться трейлер онлайн

Готичні горори – це не лише страшні історії, адже тут переплітається моторошна атмосфера, загадкові локації та внутрішні конфлікти героїв. Такі фільми залишають по собі не лише моторошні відчуття, але й роздуми про те, що ховається за дверима старих маєтків і в наших власних душах.