Як повідомляє variety, проєкт офіційно підтвердили ще у 2025 році. До нього повертаються люди, які добре знають цю франшизу: Стівен Спілберг стане виконавчим продюсером, а режисером і продюсером виступить Кріс Коламбус, який написав сценарій оригінальних "Гремлінів" 1984 року.



Фільм "Гремліни" / Фото imdb



Над новою версією сценарію працює Ганна Маркс на основі чернетки Коламбуса, Зака Ліповскі та Адама Стейна. А от сюжет, офіційна назва та акторський склад поки тримають у секреті.

Чому "Гремліни" стали культовими

Перший фільм вийшов у 1984 році. За сюжетом хлопець на ім’я Біллі отримує милого могвая, але разом із подарунком – суворі правила: не мочити його та не годувати після опівночі. Звичайно, обидва правила порушують, і маленьке американське містечко отримує дуже неспокійне Різдво.

Картина стала великим касовим хітом: при бюджеті близько 11 мільйонів доларів вона зібрала приблизно 212 мільйонів у світі. Продовження "Гремліни 2: Нова партія" вийшло у 1990 році, заробило значно менше – 41 мільйон доларів, але згодом отримало статус культового.

Тепер франшиза повернеться на великий екран після майже чотирьох десятиліть перерви. Щоправда, зустріч із Гізмо доведеться відкласти ще трохи – до осені 2028 року.

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Також нагадаємо, що вже зовсім скоро знімуть серіал за мотивами мультфільму "Чорний плащ".