Григорій Бакланов висловився про Оксану Байрак, яка не впевнена, хто бомбив Донбас

Український актор Григорій Бакланов прокоментував позицію та ставлення до режисерки Оксани Байрак. Вона заявляла, що не впевнена в тому, що Росія обстрілювала Донбас.

Скандальна режисерка Оксана Байрак ще до повномасштабного вторгнення дотримувалась сумнівної політичної позиції. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов висловився про колишню колегу в інтерв'ю 24 каналу.

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Бакланов про Оксану Байрак

Григорій Бакланов раніше співпрацював з Оксаною Байрак. Однак зауважив, що ніколи не спілкувався з нею на політичні теми.

Ми ніколи не говорили з нею про політику. Після 24 лютого багато знайомих казали нам про її висловлювання. Потім ми дізналися, що її заблокували, вона виїхала. Наскільки тепер стало відомо, в неї не проукраїнські погляди, але не думаю, що зараз доречно писати й з'ясовувати це, адже ми не співпрацюємо,

– поділився актор.

Що інші зірки казали про Байрак