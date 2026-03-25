Прокуратура видала ордер на арешт зірки серіалу "Постукай в мої двері" у справі про наркотики
- Турецька прокуратура видала ордер на арешт акторки Ханде Ерчел у справі про наркотики, що триває вже кілька місяців.
- Ханде Ерчел заявила, що дізналася про ордер із медіа, перебуває за кордоном, але готова повернутися до Туреччини для свідчень.
Турецька прокуратура видала ордер на арешт відомої акторки Ханде Ерчел. Глядачам вона відома як зірка серіалу "Постукай в мої двері".
Її підозрюють у причетності до справ, пов'язаних із наркотиками. Про це повідомляє видання Sabah.
Рекомендуємо "Сутінки" – кінематографічний шедевр чи провал: чому фільм набув такої популярності
Що відомо про ордер на арешт Ханде Ерчел?
У мережі почала поширюватися інформація про те, що прокуратура Стамбула видала ордер на арешт зірки серіалу "Постукай в мої двері" Ханде Ерчел. Крім того, арешт нібито загрожує її колишньому нареченому – мільйонеру Хакану Сабанджі.
Ордер видали в межах антинаркотичного розслідування в Туреччині, яке триває вже кілька місяців. За цей час затримали 14 підозрюваних, серед яких – колишній президент футбольного клубу "Бешикташ" Фікрет Орман та інші відомі особи.
Їх підозрюють у виготовленні, зберіганні та збуті наркотиків, а також у придбанні й вживанні заборонених речовин.
Ханде Ерчел уже відреагувала на цю інформацію на своїй сторінці в інстаграм.
Я людина, яка любить свою країну та довіряє турецькому правосуддю. Вірю, що ситуація найближчим часом проясниться,
– написала акторка в інстаграм-сторіс.
Ханде Ерчел про ордер на арешт / Скриншот зі сторіс
Вона заявила, що дізналася про ордер із медіа, а також додала, що вже понад місяць перебуває за кордоном. Водночас акторка запевнила, що готова повернутися до Туреччини та надати свідчення.
Що відомо про інші скандали з Ханде Ерчел?
Попри позитивну репутацію в Туреччині та надзвичайно успішну кар'єру, в Україні Ханде Ерчел уже не раз опинялася в центрі скандалів.
Зокрема – через те, що вона підтримує дружні стосунки з росіянами, відвідує Москву для презентацій своїх фільмів, а також святкує день народження в колі акторів та інших діячів із країни-окупанта.
Радимо Пробила дно: зірка серіалу "Постукай в мої двері" знову осоромилась приїздом в Росію
Тож новина про черговий скандал може не надто шокувати українців, однак точно здивує її прихильників у всьому світі.