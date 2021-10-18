"HBO хоче на цьому заробити": авторка "Сексу і міста" прокоментувала перезапуск

Американська письменниця Кендес Бушнелл, авторка книги "Секс і місто", за мотивами якої зняли культовий однойменний серіал 1990-х, прокоментувала продовження шоу і зазначила, що буде його дивитися.

Кендес Бушнелл зазначила, що новий серіал HBO не має керувати жінками, як вони мають жити: "Ми ніколи не говоримо про це, але жінкам слід подумати про це: "Ви можете зробити набагато менше, коли доводиться покладатися на чоловіка". Наприкінці телешоу меседжі були не феміністськими. Але це телевізор. Це розвага. Ось чому люди не повинні будувати своє життя за телешоу".

Цікаво Як у старі часи, – Містер Біг показав несподіване фото в ліжку із Сарою Джессікою Паркер

Авторка підкреслила, що турбує рішення НВО створити продовження: "HBO збирається на цьому заробити. Вони збираються використовувати його якомога більше". Також письменниця сказала, що зовсім не знає, яким буде серіал, про що буде нове шоу.

Вони провели перезапуск Пліткарки. Якби вони не провели перезапуск Сексу і міста, це було б дійсно дивно,

– доповнила вона.

Також Кендес Бушнелл прокоментувала рішення актриси Кім Кетролл, яка грала Саманту, не зніматися в перезапуску. "Я дуже люблю Кім. Але, схоже, вона хоче займатися іншими справами, і їй не хочеться робити шоу. Може, вона більше не хоче бути цим персонажем".

Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"

На початку липня у Нью-Йорку стартували зйомки продовження культового серіалу 2000-х "Секс і місто". На офіційній інстаграм-сторінці перезапуску з’явився перший офіційний кадр із фільмування;

Пізніше з’явилися ще нові фото із 50-річними мешканками Мангеттена – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс – у стильних образах;

Сценарій продовження "Сексу і міста", який "злили" в мережу, ставить жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга;

Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста";

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото;

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс представили на знімальному майданчику серіалу "Секс і місто" (And Just Like That) нового члена команди – актрису Ніколь Арі Паркер, яка, за чутками, замінить Саманту.