Лієв Шрайбер, який має українське коріння, радіє разом з Україною у день звільнення Херсону

Американський актор Лієв Шрайбер відреагував на звільнення Херсона. Зірка "Людей-Х: Росомаха" з першого дня війни підтримує Україну і вірить у нашу перемогу.

На своїй сторінці в інстаграмі актор та сценарист, який двічі приїжджав в Україну, показав статтю про звільнений Херсон в одному з англомовних медіа. Свій допис він підписав лаконічно, але зрозуміло: "Слава Україні!".

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Лієв Шрайбер відреагував на звільнення Херсона

Лієв Шрайбер підтримав українців / Скриншот допису

Лієв Шрайбер – що відомо про актора

Голлівудський актор має українське коріння. Його дідусь – родом з України. А ще у 2005 році режисер зняв фільм про Україну. В інтерв’ю виданню "Голос Америки" Шрайбер розповів, що причинною цього проєкту стало зацікавлення у його походженні. У розмові з журналісткою він зізнався: "Я знав, що маю дідуся з України". Однак, за його словами, він ніколи не розповідав історію України чи свою власну історію.

15 серпня Шрайбер навідався до Києва, де обговорив із Зеленським підтримку України. Актор також є амбасадором UNITED24. Окрім Києва, раніше актор вже був у Львові, де його застала повітряна тривога.

Українцям Шрайбер може бути відомим за ролями у фільмах "Люди-Х: Росомаха" та "Крик". Крім цього, він знявся у таких проєктах: