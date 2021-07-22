Хлої Чжао стала членом журі Венеційського фестивалю 2021

Венеційський кінофестиваль оголосив склад журі на чолі з південнокорейським режисером Пон Чжун Хо.

Цьогоріч Венеційський фестиваль відбудеться з 1 по 11 вересня. Відомо, що відкриє його новий фільм дворазового лауреата премії Оскар Педро Альмодовара "Паралельні матері" (Madres paralelas).

До теми "Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус відкриють Венеційський кінофестиваль

До складу журі увійшла Хлої Чжао, яка отримала Оскар 2021 як найкращий режисер за фільм "Земля кочівників".

Також до складу журі увійшли:

Актриси:

Вірджинія Ефіра ("Спокуса");

Синтія Еріво ("Аутсайдер");

Сара Гадон ("Небезпечний метод").

Режисери:

Олександр Нанау ("Колектив");

Саверіо Констанцо ("Голодні серця").

Журі 78 Венеційського фестивалю присудить такі офіційні призи художніх фільмів конкурсу:

"Золотий лев";

"Гран-прі журі";

"Срібний лев";

"Кубок Вольпі";

"Спеціальний приз журі";

"Приз імені Марчелло Мастрояні для найкращого нового актора або актриси".

Програму Венеційського кінофестивалю оголосять 26 липня.