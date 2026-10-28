Не "Джокером" єдиним: 3 найкращі фільми з Хоакіном Феніксом, які вразять кожного

Хоакін Фенікс заслужено має звання одного з найталановитіших акторів сучасності. Сьогодні, 28 жовтня, він святкує свій 52-й день народження, тому наша редакція зібрала добірку найсильніших кінокартин за участю голлівудської зірки.

Ці стрічки чудово демонструють унікальну здатність Хоакіна повністю розчинятися у важких психологічних образах. 24 Канал пропонує переглянути фільми, які тримають у напрузі до останньої хвилини та залишають глибокий посмак.

"Джокер" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,3

Артур Флек працює клоуном і мріє про кар'єру стендап-коміка у Ґотемі. Суспільство постійно знущається з вразливого чоловіка та штовхає його на межу божевілля. Після низки жорстоких інцидентів герой втрачає останній зв'язок із реальністю та влаштовує хаос на вулицях міста. Трагічна трансформація перетворює звичайного вигнанця на культовий символ кривавого бунту.

"Джокер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну фізичну трансформацію та глибоку акторську гру Хоакіна Фенікса. Водночас кіноексперти критикують фільм за надмірну похмурість і потенційно небезпечний моральний меседж.

"Вона" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,9

Самотній письменник Теодор купує нову операційну систему зі штучним інтелектом для організації щоденних справ. Віртуальна помічниця Саманта має напрочуд приємний голос і чудово розуміє емоційні потреби свого власника. Їхні щоденні розмови швидко переростають у справжні романтичні почуття. Чоловік намагається побудувати повноцінні стосунки з комп'ютерною програмою та переосмислює природу щирого кохання.

"Вона": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають зворушливу атмосферу та оригінальний сценарій про людську самотність. Втім, кіноексперти критикують стрічку за повільний темп оповіді та відсутність динамічних сюжетних поворотів.

"Гладіатор" (2000)

Рейтинг IMDb: 8,5

Римський полководець Максимус виграє чергову битву для імперії, але стає жертвою політичних інтриг. Жорстокий спадкоємець престолу Коммод вбиває власного батька та замовляє страту успішного командира. Герой дивом виживає, втрачає родину та стає звичайним рабом на гладіаторській арені. Тепер відважний воїн планує дістатися Колізею задля помсти за смерть близьких і знищення підступного імператора.

"Гладіатор": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають епічні батальні сцени та неймовірно харизматичного лиходія у виконанні Хоакіна Фенікса. Проте кіноексперти критикують фільм за історичні неточності та надмірний пафос у діалогах.

До речі, 28 жовтня свій день народження також святкує Джулія Робертс. Раніше ми публікували добірку найкращих фільмів, де зіграла акторка.