Українська співачка Христина Соловій озвучила головну героїню нового мультфільму Disney

Схоже, українським зіркам уже замало підкорювати музичні чарти — тепер вони взялися й за магічні світи Disney. Співачка Христина Соловій озвучила головну героїню нового анімаційного фільму "Чарокрай: Королівство магії", який вийде в український прокат 26 листопада. І, судячи з характеру персонажки, спокійного життя в цій історії не передбачається.

Як повідомляє 24 Канал, українська артистка подарувала голос Біллі — імпульсивній та неординарній дівчині-підлітку, яка несподівано відкриває в собі магічні здібності.

Щоправда, разом із суперсилами дівчина отримує не інструкцію з користування, а цілу купу проблем.

Біллі доведеться розібратися в сімейних таємницях, пізнати незвичайний світ магії та зрозуміти, ким вона насправді хоче стати.

В оригінальній версії головну героїню озвучила Гейлі Стайнфельд, відома за озвученням Вай у серіалі "Аркейн" та Гвен Стейсі в анімаційних фільмах про Людину-павука.

Тепер українські глядачі почують Біллі голосом Христини Соловій. Перші репліки персонажки вже можна оцінити в офіційному трейлері.

"Чарокрай: Королівство магії" з'явиться в українських кінотеатрах 26 листопада 2026 року.

А ще зовсім скоро у прокат виходить українська різдвяна сімейна комедія про Миколая.



