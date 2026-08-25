Україна вже готується до "Оскара": які фільми змагаються за путівку в Голлівуд

Цього року охочих виявилося п’ятеро. Український Оскарівський Комітет отримав заявки на участь у відборі на 99-ту премію "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Як повідомив Український Оскарівський Комітет, імена претендентів уже відомі. А от хто врешті поїде представляти Україну – поки вирішують.

Хто претендує на український "Оскар"



Українські фільми -претенденти на Оскар / Фото Getty images



Цього року у відборі беруть участь п’ять стрічок:

"Вічник" – режисер Іван Ніколайчук;

"Кіллхаус" – режисер Любомир Левицький;

"Останній Прометей Донбасу" – режисер Антон Штука;

"Простий Солдат" – режисери Артем Рижиков та Хуан Каміло Крус;

The Last Message – режисери Андрій Волошин та Олексій Лєбєдєв.

І що тепер робитиме Оскарівський комітет

Український Оскарівський Комітет спочатку перевірить заявки на відповідність правилам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Після цього члени Комітету проведуть засідання і визначать фільм, який офіційно представлятиме Україну в оскарівських перегонах.

Хто вирішує долю українського претендента

До складу комітету входять представники української кіноіндустрії та члени Української Кіноакадемії, яких обирають шляхом голосування членів Кіноакадемії.

Цього року процедуру відбору додатково закріпили меморандумом, який підписали Державне агентство України з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України, Українська Кіноакадемія та Український інститут.

Коли дізнаємося, хто поїде за "Оскаром"

Спочатку Україна має визначити свого представника. Потім уже він потрапить у міжнародну гонку, де конкуренція буде, м’яко кажучи, не як у шкільному конкурсі талантів.

15 грудня 2026 року Американська кіноакадемія оголосить 15 фільмів, які увійдуть до шортлиста категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

А 21 січня 2027 року стане відомо, які п’ять стрічок отримають номінацію на "Оскар".

Фінал цієї історії відбудеться 14 березня 2027 року – саме тоді пройде церемонія вручення 99-ї премії "Оскар".

А поки подивіться, що думають люди про одного з претендента зі списку - фільм "Кіллхаус".